O funkci generálního ředitele ČT se bude ucházet ředitel studia Brno Jan Souček

Brno - Ředitel brněnského studia České televize (ČT) Jan Souček je druhým známým kandidátem na generálního ředitele České televize (ČT). Dosavadní generální ředitel Petr Dvořák bude usilovat o znovuzvolení. Motivací Součka k podání přihlášky jsou podle něj nové výzvy, které přinesla postcovidová doba. Jde o konkurenci internetových platforem a o krizi důvěry v média, ke které je třeba se postavit, řekl dnes Souček ČTK. Kandidáti se mohou hlásit do 17. dubna, Rada ČT bude nového ředitele vybírat v červnu, Dvořákovi mandát vyprší na konci září.

Osmačtyřicetiletý Souček působí v médiích od roku 1994, brněnské studio řídí od roku 2014. Už předtím v ČT působil, ve vedoucích pozicích byl i v Českém rozhlase. "Televize potřebuje nové impulzy a myslím, že jí mám co nabídnout. V posledním období se můj názor, kudy by se měla televize ubírat, lehce liší od toho, co navrhoval současný management, a rád bych tak Radě ČT svou představu předložil. Nesouvisí ani tak s tím, jaké pořady vyrábět, ale s tím, jakým způsobem by se měl stavět rozpočet a kolik peněz televize na svoje fungování potřebuje," řekl Souček.

I když je podle něj ČT v posledních letech úspěšná, tak stojí v řadě věcí na rozhraní. Musí se popasovat s konkurencí internetových platforem, protože televizní obsah lze sledovat dnes v mobilním telefonu či na tabletu. "Druhá výzva souvisí s krizí důvěry v média. Je to velký úkol stojící přede všemi médii veřejné služby, která mají být garantem toho, že lidé dostávají důvěryhodné a relevantní informace," řekl Souček. Je přesvědčený o tom, že v těchto ohledech má v budoucnu ČT co nabídnout.

I když považuje dvanáctiletou éru generálního ředitele Dvořáka za úspěšnou, neřídil se při rozhodování o kandidatuře tím, zda bude kandidovat Dvořák i potřetí. "Ani nemůžu hodnotit, co může nabídnout televizi dál, protože neznám jeho projekt," řekl Souček. A připomněl, že přeci jen existují limity, do jaké míry je člověk po takové době ve vrcholové manažerské funkci schopen uvádět v život nové nápady a mobilizovat se dál pro výkon takové funkce. "Každopádně pro mě je vedení ČT týmovou prací. Pokud bych dostal od radních zelenou, je otázka, zda by se mnou do toho lidé, o něž bych stál, šli," řekl Souček.

Kandidáti, kteří postoupí do závěrečného kola výběrového řízení, budou pozváni na veřejné zasedání rady 7. června k osobní prezentaci svého projektu a k zodpovězení dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení. Radní předpokládají, že se letos přihlásí více kandidátů než naposledy, kdy jich bylo 12.