O fotbalistu Černého má zájem Wolfsburg

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let o postup na mistrovství Evropy ČR - Bělorusko 5. září v Jablonci nad Nisou. Český reprezentant Václav Černý. ČTK/Petrášek Radek

Wolfsburg (Německo) - O fotbalistu Václava Černého se zajímá bundesligový Wolfsburg. Podle listu Wolfsburger Allgemeinen Zeitung si osmý tým uplynulého ročníku nejvyšší německé soutěže vyhlédl českého záložníka Twente Enschede jako náhradu za egyptského reprezentanta Umara Marmúše, který přestoupil do Eintrachtu Frankfurt.

Černému se vydařila sezona v nizozemské lize, v které nasbíral 13 gólů a 11 asistencí. Twente pomohl k pátému místu v základní části a postupu do play off o Evropskou konferenční ligu, které jeho tým rozehraje v neděli.

Pětadvacetiletý rodák z Příbrami strávil celou dosavadní kariéru v Nizozemsku. Už v mládežnickém věku se vydal do Ajaxu, za který si i vinou vážného zranění kolena příliš nezahrál. V roce 2019 odešel do Utrechtu a rok nato se stěhoval do Twente, nejprve na hostování a předloni do klubu přestoupil. Devítinásobný český reprezentant má v Enschede smlouvu do roku 2025.