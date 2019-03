Praha - Hokejisté prvoligových týmů Kladna a Českých Budějovic si zajistili účast v baráži o extraligu. O postup mezi elitu budou bojovat s Pardubicemi a Chomutovem, nejhoršími celky sezony nejvyšší domácí soutěže.

Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem v sestavě vyhrálo páté semifinále play off na ledě Jihlavy 4:2. Jágr jednou skóroval, Plekanec na dva góly nahrál. Jihočeši uspěli po výsledku 2:0 ve Vsetíně. Oba vítězné kluby opanovaly série poměrem 4:1 na zápasy.

Středočeši i Českobudějovičtí usilují o návrat do extraligy už delší dobu. Kladno sestoupilo v roce 2014 a teprve loni si proklestilo cestu až do baráže, ale v ní skončilo s odstupem poslední.

"To bude úplně něco jiného. To už není ani play off. To je spíš něco jako mistrovství světa. Podobný systém. I když máš čtyři mužstva. Je to něco jiného než play off. Každý bod je důležitý. Hlavně je umění si dokázat ušetřit síly. Tady v play off to nepotřebuješ. Protože víš, že nastoupíš proti stejnému týmu další zápas," řekl Jágr.

České Budějovice přišly o účast mezi elitou po přesunu týmu spolu s extraligovou licencí během léta 2013. Motor se dostal do baráže v letech 2015 a 2017, ale v obou případech tabulku rovněž uzavíral.

Jihlava odehrála proti Kladnu v boji o naději povedenou první třetinu, jenže Středočeši v ní byli efektivnější. V 10. minutě otevřel skóre brzy po buly Tomáš Harkabus, když se trefil parádně z mezikruží, jenže elán Dukly zchladil už po 65 sekundách dorážkou Antonín Melka. Domácím pak zásluhou přesilovky a velkého tlaku téměř tři minuty zatápěla formace Rytířů s Plekancem a Jágrem.

Pak měli Jihlavští štěstí, když Tomáš Redlich trefil tyčku, jenže chvilku poté se ujal Strnadův pokus a bylo to 1:2. Obrat navíc ve druhém dějství potvrdil při přesilovce Brendon Nash. V nástupu do třetí části se sice Dukla dostala ještě na dostřel díky povedené ráně Josefa Skořepy, jenže pak zblízka po Plekancově nahrávce uklidnil hosty Jágr.

Jihlava po loňském sestupu nenaváže na účast v extralize, kam postoupila před dvěma roky po 12 letech. "I když jsme vyhráli základní část, tak v těžkých utkáních nám chyběla síla v klinčích, odvaha, důraz, důslednost. A to se projevilo i v semifinále. Prostě Kladno bylo silné v přetahováních a jejich šikovnost na hokejce se projevila," řekl kouč Dukly Petr Vlk.

Hokejisté Českých Budějovic ve třech úvodních zápasech série ani jedinkrát neinkasovali, ale ve čtvrtém utkání před svými fanoušky místo završení postupu selhali a prohráli 3:4.

Dnes přišla náprava. A dokonce počtvrté s čistým štítem. Rozhodlo se v nástupu do druhé části, kdy hosté dvakrát udeřili. Nejprve na začátku 24. minuty posadil Jihočechy na koně Cody Bradley, jemuž ale ke gólu vydatně pomohla nepřesná rozehrávka Vsetínských ve vlastním obranném pásmu. Ve 26. minutě domácí propadli znovu a dokonce v oslabení je nachytal Martin Beránek.

Lukáš Endál pak trefil ještě tyč, ale ani tento kousek štěstí domácím ke zvratu nepomohl. V 54. minutě mohl Jiří Drtina odčarovat kouzlo gólmana Petra Kváči, také jeho pokus ale zastavila branková konstrukce.

"Je to série, na kterou potřebujete uhrát čtyři vítězství. My jsme je uhrát dokázali a paradoxně to pro nás bylo jednodušší venku. Porazili jsme velmi dobrý tým a jsme rádi za to, jak pro nás základní část a teď i play off dopadly," řekl webu Vsetína trenér Motoru Václav Prospal, který s týmem i díky vyřazení Jihlavy vyhrál první ligu.

"Prodloužili jsme si sezonu, dostáváme se do fáze, kterou jsme si všichni přáli. Pro nás je teď důležité, že můžeme pošetřit síly, protože baráž startuje až příští pátek. Jak říkám, v tomto momentu jsme šťastní, protože jsme porazili velmi kvalitní tým," dodal Prospal.

Vsetín doplatil na střelecké trápení. "Pokud tři zápasy doma nedáme gól, tak to je samozřejmě samo o sobě všeříkající. Myslím si, že kluci ukázali velkou vůli, velkou touhu vstřelit branku, ale částečně nám nepřálo štěstí. Motor byl v globále o fous lepší a zaslouženě vyhrál celou sérii. Určitě to mohlo být dramatičtější, ale takový je sport," prohlásil trenér Vsetína Martin Jenáček.

Semifinále play off první hokejové ligy - 5. zápas:

Jihlava - Kladno 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky: 10. Harkabus, 41. Skořepa - 11. Melka, 18. J. Strnad, 31. B. Nash, 47. Jágr. Rozhodčí: Zubzanda, Kubičík - Hejl, Podrazil. Vyloučení: 7:5, navíc J. Říha (Kladno) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5634. Konečný stav série: 1:4.

Vsetín - Motor České Budějovice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 24. Bradley, 26. M. Beránek. Rozhodčí: Wagner, Souček - Bosák, Maštalíř. Vyloučení: 8:11. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4120. Konečný stav série: 1:4.