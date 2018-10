Praha - Vedle předsedy ČSSD Jana Hamáčka požádal na dnešním zasedání širšího stranického vedení v Hradci Králové o důvěru podle informací ČTK také první místopředseda strany a jeden z iniciátorů platformy Zachraňme ČSSD Jiří Zimola. Zimola podle kuloárových informací spolustraníkům řekl, že platforma je černým svědomím sociální demokracie.

Platformu kritizovali před zasedáním ústředního výkonného výboru Hamáček i například místopředseda Martin Netolický. Hamáček zdůraznil, že straníky vyzve k jednotě. "To souvisí i s fungováním platformy. Není cestou, aby každý člen vedení měl svoji platformu. Mou platformou je sociální demokracie," řekl. Netolický prohlásil, že platforma není hlasem sociální demokracie a vytváří pocit rozštěpenosti.

Před členy výboru Hamáček podle informací ČTK například odmítl úvahy o odchodu ČSSD z vlády s hnutím ANO do opozice, byla by to podle něho sebevražda. ČSSD už má podle něho v kabinetu úspěchy, ale není o nich kvůli vnitrostranickým debatám slyšet. Hamáček údajně mluvil o tom, že ČSSD musí být levicový rebel ve vládě pravicového oligarchy (předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše). Zdůraznil také, že sociální demokracie je proevropská strana a nesmí k tomuto směřování hledat alternativy.

Zimola podle informací ČTK kritizoval před spolustraníky některé sociální demokraty. Patřil k nim kvůli "osobním ambicím" kandidát na ministra zahraničí a europoslanec Miroslav Poche, kterého prezident Miloš Zeman odmítl do vlády jmenovat, a končící předseda Senátu Milan Štěch kvůli kritice vstupu ČSSD do vlády.

ČSSD musí být razantní opozice vůči Babišovu hnutí ANO, že je sociální demokracie ve vládě, neznamená, že musí být poslušný králík, řekl podle zdrojů Zimola. Mluvil i o rekonstrukci vlády, což je jedním z požadavků platformy. Zmínil údajně v této souvislosti nového ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministra kultury Antonína Staňka.