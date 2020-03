O druhém místu i sestupujícím rozhodne v extralize poslední kolo

Praha - Hokejisté Kladna si v extralize udrželi naději na záchranu mezi elitou až do posledního kola základní části. V pátek se o sestupujícím rozhodne mezi kladenským nováčkem, Litvínovem a Pardubicemi, které mají na 12. místě na své soky bod k dobru. Jasno zatím není ani o druhém místě za vítězem Prezidentského poháru Libercem, které znamená vstupenku do Ligy mistrů. Nejblíže k ní má Plzeň, ale čeká ji zápas na ledě obhájce titulu Třince, který je třetí.

Kladenští porazili doma Mladou Boleslav 3:2 a v boji o udržení se bodově dotáhli na třináctý Litvínov. Právě na jeho ledě se Rytíři představí v závěrečném dějství v pátek a vítěz tohoto duelu se v nejvyšší soutěži zachrání. Dvěma brankami včetně vítězné trefy z 51. minuty rozhodl zápas Brady Austin, který 17 góly v sezoně vyrovnal střelecký rekord obránců v samostatné české extralize. Ten drží Martin Ševc, současný hráč Mladé Boleslavi jej stanovil v sezoně 2006/07 právě v dresu Kladna.

"Bylo pro nás strašně důležité srovnání na 2:2. Do třetí třetiny jsme pak šli s tím, že to chceme urvat. Měli jsme víc ze hry a zaslouženě jsme vyhráli. Podařilo se nám otočit období, kdy se nám nedařilo, vyhráli jsme tři zápasy a jsme teď rádi, že vůbec můžeme jít do posledního zápasu s tím, že máme o co hrát," řekl kladenský kouč David Čermák.

Olomouc porazila Litvínov 3:1. V posledním domácím utkání základní části si Hanáci zajistili sedmé místo a s ním spojenou výhodu domácího prostředí na úvod předkola play off. Severočeši vedli, ale nakonec na jistotu záchrany nedosáhli. Nepříznivý stav otočil dvěma góly Petr Kolouch, dvě asistence si připsal Vojtěch Tomeček.

Pardubičtí prohráli doma se Spartou 1:2 v prodloužení a o udržení mezi elitou budou bojovat v pátečním zápase závěrečného kola v Brně. Dynamo je v tabulce dvanácté s náskokem bodu na Litvínov a Kladno, přičemž se Severočechy má horší bilanci vzájemných zápasů. Utkání, po kterém se Sparta udržela na čtvrtém místě tabulky, rozhodl v 62. minutě Tomáš Dvořák.

"Doufali jsme, že do posledního kola (naše) situace nerozhodná nebude. V samotném závěru nebo ve třetí třetině jsme měli dvě tři loženky, které se daly využít. Bohužel nám to tam nepadlo a v prodloužení jsme nezískali kýžený bod. Jedeme dále," řekl trenér domácích Michal Mikeska.

Hokejisté Plzně porazili Brno 3:2 a díky jedenáctému vítězství z posledních 12 domácích utkání se vrátili na druhou příčku tabulky. Kometa sice již ve 12. minutě získala dvoubrankové vedení, útočník Škody Matyáš Kantner však dokázal čistým hattrickem skóre otočit. Střelecky pasivní Brňané pak už na zvrat neměli sílu.

Plzeň má nyní nejblíže do Ligy mistrů, kterou si vedle vítěze základní části Liberce zahraje i druhý tým konečné tabulky. Poslední kolo Západočeši odehrají na ledě třetího Třince, před nímž mají dvoubodový náskok stejně jako před čtvrtou Spartou.

Zlín zdolal Hradec Králové těsně 3:2. Vítězný gól dal v polovině zápasu Antonín Honejsek, jenž zvýšil na 3:0. Berani tak mají ještě šanci dosáhnout po dlouhodobé fázi na osmé místo a začít předkolo play off doma. Východočeši prohráli potřetí za sebou. Zlín ztrácí právě na Mountfield a na Karlovy Vary před posledním kolem jediný bod.

Liberec podlehl v repríze loňského finále na svém ledě Třinci 0:4 a prohrál třetí utkání za sebou. Ani to však domácím hráčům nepřekazilo oslavy zisku Prezidentského poháru za prvenství v základní části, který jim po skončení zápasu předal ředitel soutěže Josef Řezníček. Z této trofeje se Liberec radoval již pošesté, z toho počtvrté za posledních pět sezon.

Hráči Vítkovic rozdrtili Karlovy Vary 8:2 a definitivně si pojistili extraligovou příslušnost pro další sezonu. Proti silně kombinovanému výběru Energie bez všech stabilních hráčů vstřelili po dvou brankách Jan Hruška a Tomáš Kubalík.

Statistika zápasů 51. kola extraligy:

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 8:2 (3:0, 4:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 4. T. Kubalík (Dočekal), 9. R. Veselý (Dej), 14. Mallet (O. Roman, Roberts Bukarts), 27. J. Hruška (L. Kovář, Šišovský), 30. J. Hruška (Šišovský, Schleiss), 31. O. Roman (Roberts Bukarts), 39. Werbik (Dudas, Dočekal), 47. T. Kubalík (Dudas, Werbik) - 51. Tureček (Křemen, Kořán), 56. Šik. Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5925.

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Redlich (O'Donnell, B. Nash), 35. Austin (Zikmund, P. Machač), 51. Austin (P. Machač) - 15. L. Kašpar (Pláněk, Klepiš), 26. L. Kašpar (Lunter). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Pešek, Malý. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 4960.

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Svačina (Paulovič, Zacharčuk) - 10. Pech (Forman, Buchtele), 62. T. Dvořák (Pech). Rozhodčí: Lacina, Hejduk - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Martin Růžička (M. Stránský, Gernát), 26. M. Stránský (Gernát, Dravecký), 38. Marcinko (M. Stránský, M. Doudera), 57. Chmielewski (M. Kovařčík). Rozhodčí: Šír, Horák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:4, navíc Šmíd (Liberec) 10 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 7293.

HC Olomouc - HC Verva Litvínov 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 32. Kolouch (V. Tomeček, Skladaný), 43. Kolouch (Škůrek, V. Tomeček), 60. Burian (J. Káňa, Konrád) - 14. Válek (Gerhát, Pospíšil). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 3752.

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Kantner (Gulaš), 37. Kantner (Jank, Pour), 45. Kantner (Pulpán, Čerešňák) - 2. Červený (Pyrochta), 12. Střondala (Kunc, Kusko). Rozhodčí: Šindel, Úlehla - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5938.

PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Claireaux, 26. Dufek (Claireaux, Řezníček), 31. Honejsek (Okál, Ferenc) - 36. F. Pavlík (R. Pavlík, Jergl), 44. Lev (M. Chalupa). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Jindra, Zíka. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Diváci: 4156.

Tabulka:

1. Liberec 51 29 5 2 15 174:128 99 2. Plzeň 51 27 2 7 15 162:139 92 3. Třinec 51 26 4 4 17 160:125 90 4. Sparta Praha 51 21 13 1 16 171:143 90 5. Mladá Boleslav 51 21 10 6 14 152:124 89 6. Brno 51 21 5 6 19 143:154 79 7. Olomouc 51 20 5 6 20 121:126 76 8. Karlovy Vary 51 16 9 5 21 171:163 71 9. Hradec Králové 51 18 5 7 21 125:134 71 10. Zlín 51 19 4 5 23 151:148 70 11. Vítkovice 51 14 8 5 24 132:170 63 12. Pardubice 51 15 3 10 23 119:160 61 13. Litvínov 51 15 3 9 24 147:171 60 14. Kladno 51 16 3 6 26 128:171 60

Další program:

Pátek 6. března - závěrečné 52. kolo základní části:

18:00 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 4:1, 5:3), HC Sparta Praha - HC Olomouc (4:0, 1:2, 1:4), BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín (0:4, 3:6, 1:4), HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec (4:0, 3:2 po sam. nájezdech, 3:2), HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice (5:1, 2:6, 2:4), HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň (1:6, 5:2, 2:5), Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera (2:3 po sam. nájezdech, 2:0, 4:1).