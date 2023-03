O druhé výhře Pardubic nad Olomoucí rozhodl Čerešňák dvacet sekund před koncem

Druhý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc, 18. března 2023, Pardubice. David Škůrek z Olomouce, Robert Kousal z Pardubic a brankář Olomouce Jan Lukáš.

Druhý zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc, 18. března 2023, Pardubice. David Škůrek z Olomouce, Robert Kousal z Pardubic a brankář Olomouce Jan Lukáš. ČTK/Vostárek Josef

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli ve druhém utkání čtvrtfinálové série play off extraligy nad Olomoucí 2:0. O výhře Dynama rozhodl v čase 59:40 obránce Peter Čerešňák, do prázdné branky se pak ještě o pět sekund později trefil další bek Tomáš Dvořák. Čisté konto uhájil gólman Roman Will. Východočeši, kteří odehráli dnešní duel bez jediného vyloučení, vedou v sérii 2:0. Série bude pokračovat třetím utkáním v úterý na Hané.

Oproti prvnímu duelu se pardubická sestava nelišila. Hanáci naproti tomu připravili několik změn a do branky místo Konráda nastoupil Lukáš. V bojovné první třetině byl nejblíže gólu domácí Adam Musil, jenž vybojoval puk a střelou orazítkoval tyčku olomoucké branky.

Necelých sedm minut před koncem úvodní třetiny bylo utkání přerušeno kvůli problému s ledem u mantinelu v útočném pásmu Pardubic. Následovala klasická přestávka, po níž se zbývající čas prvního dějství dohrával. Dynamo dokončilo svou přesilovku, při které si Lukáš poradil se střelou Pauloviče.

Ve druhém dějství mohl jet na Willa olomoucký Anděl, jenže Poulíček mu obětavým zákrokem puk vypíchl. O chvíli později byli v akci Bambula s Navrátilem, ale pardubického brankáře nepřekonali. V nadějné pozici neuspěl na druhé straně ani Kousal. I hosté vyslali další střelecké pokusy, ale ani ve druhé třetině žádný gól nepadl.

Rozhodnout mohli Pardubičtí v 53. minutě, kdy po akci první útočné formace zblízka zakončil Čerešňák, ale Lukáš zastavil puk ještě před brankovou čárou.

Závěrečný nápor Dynama nakonec přece jen přinesl rozhodující gól, když Radil zpoza branky našel Čerešňáka, jenž z kruhu prostřelil Lukáše. V tu chvíli zbývalo jen necelých dvacet sekund do konce třetí třetiny. Hosté to ještě zkusili bez brankáře, ale Dvořák ihned přidal druhý gól a pečetil výhru Pardubic.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Pardubice): "Myslím, že jsme viděli maximálně bojovný a urputný hokej z obou stran. My jsme byli tím šťastnějším týmem, když jsme v závěru rozhodli."

Jan Tomajko (Olomouc): "Předvedli jsme určitě lepší výkon než v prvním utkání, bohužel jsme nedali gól. Nezvládli jsme koncovku, ale i tak musím říct, že dnešní výkon byl od hráčů výborný. Musíme tak pokračovat, teď máme dva zápasy doma. Musíme být produktivnější a ještě aktivnější, abychom hráli i nějakou přesilovku. Po dnešním utkání jsme hráče pochválili, náš výkon byl opravdu dobrý."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 60. Čerešňák (Radil, R. Kousal), 60. T. Dvořák (L. Sedlák). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - Kajínek, Špůr. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 10.194 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: R. Rulík.

Olomouc: Lukáš - Ondrušek, Dujsík, Škůrek, Mareš, Švrček, Řezníček, F. Kočí - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, J. Knotek, Bambula - P. Musil, Kusko, Plášek - Anděl, Menšík, Klimek. Trenér: J. Tomajko.