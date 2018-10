O dřevěné hračky od tradičního českého výrobce Detoa Albrechtice je před Vánoci zájem. Hlavním sortimentem firmy z Albrechtic v Jizerských horách jsou kromě hraček komponenty do společenských her. V této oblasti je Detoa největším výrobcem nejen v Česku, ale i v Evropě. Snímek z výroby hraček je z 24. října 2018.

Albrechtice v Jizerských horách (Jablonecko) - O dřevěné hračky od tradičního českého výrobce Detoa Albrechtice je před Vánoci zájem. Tradičně nejvíc se prodávají ty didaktické, kde děti něco tvoří a k něčemu je to vede, jako jsou magnetické tabulky, divadélka a různé naučně výchovné výrobky, řekl dnes ČTK jednatel společnosti Jaroslav Zeman. Firma už podle něj připravuje novinky pro vánoční trh 2019.

"Příprava je rok a půl až dva roky dopředu. Letošní novinky jsme připravovali už od loňského jara. Pořád rozvíjíme to, co se dobře prodává a to jsou didaktické pomůcky," dodal Zeman. Zájem o tradiční dřevěné hračky v posledních letech v tuzemsku roste, firmě pomohla nejrůznější ocenění, ale také to, že továrnu otevřela turistům. "Naši zákazníci se nemění, je to rodina, která má vztah k přírodě a přírodním materiálům a vyhýbá se plastům," poznamenal.

Továrnu na výrobu dřevěných hraček založil v Jizerských horách v roce 1908 Johann Schowanek. Za první republiky, v dobách největšího rozmachu, zaměstnávala kolem 1300 lidí, dnes jich tam pracuje bezmála 150. V polovině minulého století se pod názvem TOFA začal podnik věnovat také výrobě pianinových a klavírních mechanik, ty se v současné době podle Zemana na obratu firmy podílejí zhruba z 12 procent. Kvůli asijské konkurenci v Evropě zůstali jen dva výrobci. Podnik je už 25 v soukromých rukou a podniká pod značkou Detoa.

Hlavním výrobním programem firmy je výroba dřevěných hraček, perel a komponent do společenských her. V této oblasti je Detoa největším výrobcem nejen v Česku, ale i v Evropě. V minulém hospodářském roce, který skončil 30. května 2017, uskutečnila zakázky za 109,5 milionu korun, hospodaření skončilo jedenáctimilionovým ziskem. V tomto roce čeká firma pokles tržeb zhruba o pět procent. "Cítíme dosažení vrcholu na německých trzích a také od našich dalších obchodních partnerů v západní Evropě, kteří berou méně," dodal Zeman. Do zahraničí míří zhruba 60 procent produkce, Detoa vyváží i do Japonska nebo Jižní Koreje.