O dotaci Technologie COVID-19 se od rána přihlásilo 83 projektů

Praha - Do programu Technologie COVID-19 se od rána registrovalo 83 projektů s celkovou požadovanou dotací 409 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na program vyčlenilo 300 milionů korun, ale je připraveno další peníze přidat. ČTK o tom dnes informovala mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Program je určen malým a středním firmám, zejména na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu. Výzva je zaměřena na projekty související s bojem proti šíření koronaviru.

Podnikatelé mohou žádat o dotaci od 250.000 do 20 milionů korun. Firma, která požádá o dotaci do 2,5 milionu korun nemusí dokládat dvouletou účetní historii. MPO předložené projekty podpoří z 50 procent z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Projekty se budou muset uskutečnit do půl roku od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podporu ale bude možné uplatnit i na výdaje vzniklé od 1. února.

Příjem žádostí do programu začal dnes v 10:00, otevřen je do 5. června.

MPO už dříve vyhlásilo program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 na podporu rychlého nasazení technologií a řešení. V programu je připraveno 200 milionů korun. Malí a střední podnikatelé mohou žádat o dotace k nákupu expertních služeb souvisejících s bojem proti koronaviru v programu Inovační vouchery - COVID-19. Připraveno v něm zatím je 50 milionů korun. Podniky, které zavádějí do praxe inovace pro boj s koronavirem, se mohou též zapojit do veřejné soutěže v programu The Country for the Future. Na jejich podporu je pro letošní rok vyhrazeno 120 milionů korun. Projekty je možné hlásit do 15. května.