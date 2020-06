O dotaci na komerční nájem se přihlásily stovky zájemců

Praha - O státní dotaci na komerční nájem v programu COVID nájemné se od rána přihlásily stovky zájemců. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), pod který program spadá, k 16:00 eviduje 660 rozpracovaných žádostí. Dokončeno jich bylo 94 zhruba za 13 milionů korun. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. Podle informací na webu MPO by v případě správně podané žádosti měli podnikatelé peníze dostat na účet do dvou až tří týdnů.

Program COVID nájemné je určen podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením proti koronaviru zavřít nebo omezit provoz. Stát jim na nájem za duben, květen a červen přispěje 50 procent. Podmínkou je, že majitel nájemné o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Maximální výše podpory je deset milionů korun. Z vládní rozpočtové rezervy bylo na program vyčleněno pět miliard korun.

Podpora se vztahuje na nájemní smlouvy uzavřené před 12. březnem. Program nemohou využít podnikatelé, kterým prostor pronajímá spřízněná osoba.

K žádosti zájemci musejí doložit několik čestných prohlášení včetně dokladu o uhrazení nájmu za leden a únor, případně předchozí měsíce. Žadatelé musejí přiložit také potvrzení o uhrazení části nájemného alespoň ve výši požadované podpory.

Zájemci se o příspěvek na komerční nájem mohou hlásit do 30. září. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by o dotaci mohlo požádat 150.000 až 200.000 podnikatelů.