O dotace na odměny za covid mohou nemocnice žádat do 9. dubna

Praha - O dotaci na odměny zdravotníků za práci v době epidemie covidu-19 mohou nemocnice žádat podle vypsaného dotačního programu ministerstva zdravotnictví od 9. března do 9. dubna. Za krajské a obecní zdravotníky mají hromadně žádat jejich zřizovatelé, státní dostanou peníze z rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Na odměny zdravotníků v nemocnicích je podle ministerstva financí vyčleněno 12 miliard korun, mají je dostat s výplatou nejpozději v květnu. O odměnách pro zdravotníky mimo nemocnice jedná ministerstvo zdravotnictví se zdravotními pojišťovnami.

Podmínkou pro žádost je, aby šlo o lůžkové zařízení, které má smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou. Základní výše odměny je podle materiálu až 75.000 korun hrubého při celém úvazku pro zdravotníky a 30.000 korun hrubého pro nezdravotnické. Náleží jim jednou za celé období od loňského října do letošního února, odvíjet se bude od počtu odpracovaných hodin.

"Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě nebo platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19," píše se v dokumentu.

Kromě toho ministerstvo zdravotnictví jedná se zdravotními pojišťovnami o novelizaci kompenzační vyhlášky, která by měla zajistit i odměny pro ambulantní lékaře, specialisty či praktické lékaře. Jednání by mělo být dokončeno v březnu, náklady by měly dosáhnout 11 miliard korun.

Za loňský březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi taktéž navíc 75.000 korun hrubého, ostatním pracovníkům náležela odměna 30.000 korun. Celkem vláda tehdy schválila 11,5 miliardy korun, peníze většina dostala k říjnové výplatě.

Na zpoždění s vyplacením odměn za podzimní vlnu epidemie si opakovaně stěžovala Česká lékařská komora. V prosinci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uváděl, že by mohly být vyplacené letos v prvním čtvrtletí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) zpoždění způsobila nutnost zahrnout odměny do novely zákona o státním rozpočtu, jež zvýšila schodek z 320 na 500 miliard korun. Sněmovna ji schválila v únoru.

Vláda v pondělí také schválila odměny od 15.000 do 50.000 korun podle profese a činnosti pro pracovníky v sociálních službách. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25.000 korun. Částky jsou za plný počet odpracovaných hodin, při menším úvazku se krátí.