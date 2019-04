Praha - O druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu v Praze 9 je menší zájem než o kolo první. Za první dvě hodiny od otevření volebních místností přišlo dnes v deváté městské části k volebním urnám jen 3,2 procenta voličů, při prvním kole to bylo 4,8 procenta. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí radnice Marie Kurková. O volné křeslo po Zuzaně Baudyšové (za ANO), která v lednu rezignovala ze zdravotní důvodů, usilují starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS) a scenárista a zastupitel Vinoře David Smoljak (za STAN).

V Horních Počernicích, které volební obvod Praha 9 zahrnuje také, je menší zájem o druhé kolo ještě více patrný. Zatímco minulý týden mezi 14:00 a 16:00 přišlo 3,8 procenta voličů, dnes to bylo pouze 1,7 procenta. ČTK to sdělila Alexandra Janáčková z radnice Prahy 20. V Praze 14 byla podle mluvčí Veroniky Berné ve stejné době účast 1,6 procenta. Dnes se volební místnosti uzavřou ve 22:00. Jako při každých volbách mohou i tentokrát voliči přijít podpořit svého kandidáta ještě v sobotu mezi 08:00 a 14:00.

V prvním kole o hlasy usilovalo deset kandidátů. U voličů vyhrál Jarolím těsně před Smoljakem. Pro Jarolíma, který kandiduje s podporou lidovců a Svobodných, hlasovalo 24,25 procenta lidí. Smoljak získal 23,53 procenta voličů.

Vítěz doplňovacích voleb složení horní komory příliš neovlivní. Rozhodne ale o tom, zda se nejpočetnější frakcí v Senátu stane ODS, nebo Starostové. Oba kluby mají po loňských senátních volbách shodně 18 členů. Baudyšová byla zvolena v roce 2014. Její nástupce bude zvolen jen na zbytek jejího funkčního období, tedy do října příštího roku.

Volby do horní komory vykazují pravidelně nízkou volební účast. První kolo řádných voleb se koná vždy s krajskými nebo komunálními volbami, účast se za posledních deset let pohybovala mezi 33,5 a 44,6 procenty. K druhému kolu, které se koná o týden později samostatně, chodí mezi 15,4 a 24,6 procenta voličů. U doplňovacích a opakovaných voleb bývá účast podobná druhému kolu s výjimkou loňských doplňovacích voleb v Trutnově, které se konaly souběžně s prezidentskými volbami a zúčastnilo se jich 59,4 procenta voličů.

Volební obvod Praha 9, který je volebním obvodem číslo 24, zahrnuje devátou městskou část bez Hrdlořez, Hloubětína a části Malešic. Dále v tomto obvodu volí občané Prahy 14, Prahy 19, Prahy 20, Prahy 21, Běchovic, Dolních Počernic, Klánovic, Kolodějí, Satalic a Vinoře.