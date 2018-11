Praha - K výuce mediální výchovy budou moci střední školy používat novou únikovou hru s názvem Fakescape. Středoškoláci by se díky ní měli naučit, jak mají rozlišovat dezinformace od spolehlivých zpráv. Projekt dnes novinářům představili studenti politologie a žurnalistiky z Masarykovy univerzity v Brně, kteří hru vyvinuli. Jejich kolegové z projektu Zvol si info představili novou publikaci o dezinformacích, která by se měla rozšířit třeba i do center pro seniory nebo dětských domovů.

Úniková hra Fakescape má podobu čtyř úkolů, v nichž se řešitelé postupně zabývají ověřováním informací, pracují s textem, zkoumají titulky ve zpravodajství a manipulaci s fotografiemi. Vše je součástí příběhu, v němž hlavní hrdina pracuje jako novinář v období před prezidentskými volbami v roce 2028. "Hru je možné zadat i odehrát během jedné vyučovací hodiny a učitelé mají prostor i na zodpovězení dotazů nebo dovysvětlení," řekla jedna z tvůrkyň projektu Tereza Kráčmarová.

Autoři projektu se nyní chystají vydat na střední školy, kde budou hru představovat. Podle reakcí studentů ji pak chtějí doladit. Do budoucna počítají s tím, že hrací sadu a pravidla si bude moct na svoji školu objednat kdokoliv. Formát hry se podle autorů hodí třeba také organizátorům různých kroužků, skautským oddílům nebo dalším spolkům. Kontaktovat studentský tým je možné na e-mailu info@fakescape.cz.

Na dnešní tiskové konferenci si hru mohli vyzkoušet i novináři. Splnění úkolů trvalo většině z nich kolem půl hodiny, ne všichni přitom zvládli vyřešit vše napoprvé bezchybně. Potíže mohly dělat nedostatečné znalosti faktů, ale i příliš rychlé přečtení a nepřesné porozumění textu. Hru ale hodnotili převážně jako zábavnou.

Studenti Masarykovy univerzity a jejich pedagogové z katedry politologie se tématu dezinformací, manipulací či propagandy věnují několik let. V roce 2016 spustili projekt Zvol si info, díky němuž dělají osvětu v informačním vzdělávání prostřednictvím webu a přednášek. Napsali také publikaci Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích, kterou chtějí šířit do center pro seniory, nízkoprahových klubů či dětských domovů.

Distribuci knihy do těchto zařízení podpoří Nadace O2. Za každý kus publikace, který se v listopadu prodá v knihkupectví, vyberou autoři jednu organizaci, které pošlou další výtisk jako sponzorovaný dar. Kdo si knihu zakoupí na e-shopu nakladatelství Albatros Media, bude moct cílovou organizaci vybrat sám.

Podle dřívějšího průzkumu dostává devět z deseti seniorů, kteří jsou aktivní na síti, různé řetězové e-maily a téměř polovina seniorů si informace získané ze svých oblíbených zdrojů žádným způsobem neověřuje, řekla ředitelka Nadace O2 Anna Kačabová.

Studenti ze spolku Zvol si info za dobu fungování projektu přednášeli pro asi 6500 lidí po celé republice i na Slovensku, řekla dnes novinářům zástupkyně spolku Kateřina Křivánková. Knihu si dosud koupilo zhruba 5000 lidí.