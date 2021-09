O dění v Bělorusku se nesmí přestat mluvit, říkají finalisté Ceny Václava Havla

Praha - O porušování lidských práv v Bělorusku a dalších zemích se nesmí přestat mluvit, shodli se dnes na konferenci v Pražské křižovatce finalisté Ceny Václava Havla za lidská práva. Ocenění v pondělí získala uvězněná přední představitelka běloruské opozice Maryja Kalesnikavová, cenu i účast na dnešní konferenci za ni převzala její sestra Taťjana Chomičová. Na akci pořádané Knihovnou Václava Havla s ní diskutovali i další nominovaní na ocenění - za nevládní organizaci Reportéři bez hranic (RSF) její šéf Pierre Haski, za obránce lidských práv z Burundi Germaina Rukukiho jeho sestra.

„Před několika měsíci jsme viděli, že to není jen záležitost Běloruska, vidíme to na letadle (let společnosti Ryanair byl po zásahu běloruských úřadů odkloněn ze své trasy, po přistání byl zatčen opoziční novinář, pozn. ČTK), vidíme to na hranicích. Je to i evropský problém, mezinárodní problém. Je důležité, abychom o tom mluvili a podporovali běloruské občany a média,“ uvedla Chomičová.

„Potřebujeme, aby lidé z Běloruska nebo i z Afghánistánu udržovali tok informací ze země a do ní,“ řekl Haski. Zároveň poznamenal, že úkolem organizací, jako je RSF, už není jen záchrana novinářů, ale vzdorovat novým hrozbám - úpadku demokracie a technologiím. Ty podle něj slouží jako nástroje k vyjádření, ale také jako platforma k šíření dezinformací a falešných zpráv.

"Důvěra je klíčová, ať už jsme kdekoliv na světě. (...) Novináři si musí uklidit ve vlastních řadách, protože kvůli ekonomické situaci a vzestupu populismu se objevuje mnoho neetických novinářů. A lidé si musí uvědomit, že potřebují důvěryhodné informace," dodal Haski.

Podporu Západu obránci lidských práv a novináři potřebují i podle Scholastique Rukukiové, Rukukiho sestry. „Ano, je na místních obráncích, aby bojovali za lidská práva ve svých zemích. Mají ale limitované možnosti, protože jim vyhrožují perzekucí, vyhrožují jim i smrtí. Proto potřebujeme podporu zvenčí, proto potřebujeme, aby zasáhl Západ. To dodá novinářům a obráncům lidských práv sílu,“ domnívá se Rukukiová. Jejíž bratr v Burundi bojuje proti mučení a trestu smrti, za což byl v roce 2018 odsouzen na 32 let vězení. Odvolací soud mu letos trest snížil na jeden rok a Rukuki byl propuštěn, ze země ale vycestovat nemohl.

Cenu Václava Havla uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 od roku 2013. Letošní vítězka Maryja Kalesnikavová je zadržována od chvíle, kdy byla před rokem v Minsku unesena běloruskými orgány. Předtím stála v čele štábu prezidentské kampaně tehdejšího kandidáta Viktara Babaryky. Na začátku září byla odsouzena k 11 letům vězení.

"Je to pro ni velká čest, byla velmi překvapená," zprostředkovala reakci Kalesnikavové její sestra. "Čas (běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka) vypršel. Měli by tu být noví lidé, noví lídři," dodala.

Dnešní mezinárodní konference s názvem Covidová dilemata: Práva a odpovědnost část programu vyčlenila i diskuzi o lidskoprávní krizi v Afghánistánu, kde na konci srpna převzalo moc radikální hnutí Tálibán.