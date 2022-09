O demonstraci v Praze informují světové agentury i zahraniční média

Praha - O sobotní protivládní demonstraci na Václavském náměstí v Praze, kde se podle odhadu policie sešlo na 70.000 lidí, informovaly i přední světové tiskové agentury AP, Reuters, AFP, DPA či Bloomberg, jejichž zpravodajství převzala další zahraniční média. Všechna začala svou zprávu počtem účastníků a řada z nich citovala premiéra Petra Fialu a jeho slova, že demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům České republiky.

"Na 70.000 lidí v sobotu v historickém centru Prahy protestovalo proti české vládě, kterou obviňují z toho, že věnuje větší pozornost Ukrajině zmítané válkou než svým vlastním občanům," napsala v čele své zprávy agentura AFP. Fiala novinářům řekl, že shromáždění organizovali "proruští lidé blízcí extremistickým pozicím", jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy České republiky, pokračovala francouzská tisková agentura, od níž zprávu převzal například španělský deník El Mundo či belgická televize RTBF.

Fialova slova o tom, že organizátoři demonstrace jsou "proruští", mají blízko k "extremistickým postojům" a jsou proti zájmům České republiky citoval například i argentinský zpravodajský server Infobae.

Zpráva o dnešní demonstraci se dostala i do arabského světa, informovala o ní například syrská agentura SANA. "Přes 70.000 Čechů manifestovalo v centru české metropole Prahy a žádalo zbavení se závislosti na NATO a EU," napsala v čele zprávy syrská agentura. "Asi 70.000 lidí protestovalo v sobotu v Praze proti české vládě. Vládní koalici vyzývali, aby dělala víc k zastavení prudkého růstu cen energií, a vyjádřili se proti EU a NATO," napsala saúdskoarabská televize Al-Arabíja, která stejně jako například indický deník The Times of India převzala zprávu agentury Reuters.

Na transparenty kritizující členství v EU a v NATO upozornila také agentura Bloomberg, od níž zprávu převzal kupříkladu server Albanian Daily News. Bloomberg, stejně jako například německá agentura DPA, citovaly rovněž informace ČTK.

"Desítky tisíc protestujících z krajní pravice a krajní levice v sobotu v hlavním městě demonstrovaly proti prozápadní české vládě," napsala agentura AP. "Protestující požadovali demisi současné koaliční vlády konzervativního premiéra Petra Fialy, kterou kritizují za řadu věcí, včetně její prozápadně orientované politiky. Fiala uvedl, že každý má právo demonstrovat, ale že tito protestující vyjadřují proruské názory, které nejsou v zájmu České republiky a jejích občanů," napsala AP, kterou citoval například The Washington Post.

Jeden z nejčtenějších argentinských deníků Clarín připojil informaci o dnešní demonstraci v Praze do on-line zpravodajství o válce na Ukrajině s titulkem Tisíce Čechů protestují, že jim (vláda) věnuje menší pozornost než Ukrajině. "Asi 70.000 lidí manifestovalo v sobotu v České republice proti vládě, kterou viní z toho, že věnuje větší pozornost Ukrajině, devastované válkou, než svým vlastním občanům," napsal Clarín. Zmínil také, že na jednom transparentu stálo "Pro Ukrajinu to nejlepší a pro nás dva svetry".