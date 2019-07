O demokratickou prezidentskou nominaci se uchází miliardář Steyer

Washington - Do souboje amerických demokratů o prezidentskou nominaci dnes vstoupil miliardář Tom Steyer, který je vášnivým zastáncem podání ústavní žaloby na šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Steyerův mluvčí Alberto Lammers podle listu The New York Times prohlásil, že miliardář chce na kampaň vynaložit nejméně 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč).

"Američané jsou hluboce zklamáni a poškozováni tím, jak s nimi jednají ti, kteří jsou považováni za mocenskou elitu ve Washingtonu," řekl Steyer ve videu, ve kterém ohlásil kandidaturu. "Toto se týká všech nehledě na stranické preference," dodal.

O Steyerovi se jako o možném kandidátovi v minulosti spekulovalo, ale miliardář v lednu v Iowě, kde v příštím roce začnou demokratické primárky, oznámil, že se místo volební kampaně chce plně věnovat impeachmentu, což je proces sesazení prezidenta ústavní žalobou. Steyerův vstup do kampaně tak média nyní hodnotí jako překvapující.

Steyer je zakladatelem liberální organizace NextGen America, která se angažuje zejména v ochraně životního prostředí. Ve snaze zbavit Trumpa moci pak založil organizaci Need to Impeach. Kvůli kandidatuře se nyní vedení těchto spolků vzdal.

O prezidentskou nominaci demokratů se uchází několik stovek zájemců, jen asi dvě desítky z nich média považují za takzvané hlavní kandidáty. K favoritům patří podle průzkumů bývalý viceprezident Joe Biden, za kterým s odstupem zhruba deseti procentních bodů následují senátoři Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová a Kamala Harrisová. V kampani se také podle komentátorů daří starostovi indianského města South Bend Peteu Buttigiegovi, který ve druhém čtvrtletí letošního roku od dárců vybral 24,8 milionu dolarů (557 milionů dolarů), což je nejvíce ze všech demokratických uchazečů.