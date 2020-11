O daňovém balíčku chtějí se senátory jednat zástupci samospráv

Praha - S představiteli Senátu kvůli rušení superhrubé mzdy a dopadu tohoto opatření na rozpočty samospráv budou jednat nejen zástupci vládních stran, ale také zástupci obcí a krajů. Dnes večer se kvůli tomu mají sejít s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS). Vedení STAN vyzývá senátory k vetování daňového balíčku.

Senát by měl podle předsedů organizací samospráv přijmout taková opatření, která by mohla zabránit rozkladu obecních a krajských rozpočtů vlivem dopadu zrušení superhrubé mzdy. "Je potřebné a nutné společně hledat taková řešení, která ponechají co nejvíce peněz v peněženkách občanům a zároveň neohrozí financování obecních či krajských investic," uvedli zástupci samospráv ve společném prohlášení.

Snížení daní sebou nese nebezpečí zdražování místních poplatků, jako jsou například daň z nemovitosti nebo popelnice. "Tiskárnu na peníze města, obce ani kraje nemají a veřejné sbírky na dostavbu školy nebo sekání trávy asi taky nebudou to správné řešení," uvádí se v prohlášení.

Jsou pod ním podepsáni pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), předseda Svazu města a obcí František Lukl, europoslanec STAN a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák, liberecký hejtman Martin Půta za Asociaci krajů nebo europoslankyně ODS a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová.

S Vystrčilem se má ve středu setkat předseda vlády a ANO Andrej Babiš spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Přáli by si, aby Senát schválil zrušení superhrubé mzdy při zavedení sazby daně z příjmu ve výši 15 a 23 procent, jak to ve Sněmovně prosadily hlavně ANO, ODS a SPD, a aby naopak odmítl zvýšení základní daňové slevy na poplatníka, které navrhli Piráti. Příjmy veřejných rozpočtů by v případě platnosti obou opatření byly příští rok sníženy o zhruba 130 miliard korun, z toho o 31 miliard pro obce a o 12 miliard pro kraje.

Ve středu se chce se zástupci senátorských klubů sejít také vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Navrhuje, aby Senát přistoupil na daňové sazby 19 a 23 procent, zvýšil daňovou slevu na poplatníka z 24.840 na 30.000 korun a obcím a krajům zvedl podíl na příjmech z výběru daně od fyzických osob. Dopad vyčíslil na 37 miliard korun. Ve Sněmovně s podobným návrhem neuspěl. ČSSD má v Senátu jen tři zástupce.

Vedení STAN vyzývá senátory k vetování daňového balíčku

Vedení hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dnes vyzvalo členy svého senátorského klubu i Senát jako celek k vetování daňového balíčku. Hnutí to uvedlo v tiskové zprávě. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce senátory přesvědčit, aby ze zákona vypustili zvýšení základní daňové slevy na poplatníka, které navrhli Piráti, a vrátili předpis Sněmovně. Podle STAN však předpis vznikl amatérsky a Senát by ho neměl opravovat.

Předsednictvo STAN se usneslo na tom, že Senát by měl daňový balíček zamítnout. "Předsednictvo vyzývá členy senátorského klubu STAN i Senát jako celek, aby neopravoval zákon o zrušení superhrubé mzdy, ale odmítl ho jako celek. Takto amatérsky a bez dostatečného propočtu se výrazné daňové změny nedělají a postup hnutí ANO, ODS, komunistů a SPD byl rozpočtově nezodpovědný," stojí v tiskové zprávě.

O osudu daňového balíčku chtějí jednat se senátory zástupci obcí či krajů, ale především koaličních stran. Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) plánují ve středu předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) přesvědčovat, aby Senát podpořil zrušení superhrubé mzdy při zavedení sazby daně z příjmu 15 a 23 procent, jak to ve Sněmovně prosadily hlavně ANO, ODS a SPD.

Navrhují naopak to, aby Senát z předlohy vypustil zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček chce pak senátorským klubům navrhovat, aby komora přistoupila na daňové sazby 19 a 23 procent, zvýšila daňovou slevu na poplatníka z 24.840 na 30.000 korun a obcím a krajům zvedla podíl na příjmech z výběru daně od fyzických osob.