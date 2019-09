O dalším vývoji kolem brexitu rozhodne Sněmovna lordů i soudy

Londýn - Horní komora britského parlamentu a tři různé soudy dnes budou rozhodovat o dalším vývoji v krizi kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Sněmovna lordů by měla schválit návrh zákona namířený proti brexitu bez dohody, zatímco soudy v Londýně, Belfastu a Edinburghu se budou zabývat stížnostmi na nadcházející přestávku v zasedání britského parlament, kterou si vynutil premiér Boris Johnson.

Hodinu před polednem se očekává verdikt londýnského soudu, k němuž podala stížnost známá aktivistka Gina Millerová. Ta už v roce 2017 uspěla u soudu s požadavkem, aby vláda musela mít k zahájení jednání o odchodu země z EU souhlas parlamentu. Nyní chce Johnsonovi zabránit, aby příští týden ukončil aktuální zasedání britského parlamentu a nové svolal až na 14. října. K žádosti Millerové, aby soud nucenou parlamentní přestávku prohlásil za nezákonnou, se přidal konzervativní expremiér John Major.

Obdobnou stížností se dnes bude zabývat také soud v severoirském Belfastu.

Soud ve skotském Edinburghu již ve středu stížnost na ukončení aktuálního zasedání parlamentu několik týdnů před termínem brexitu zamítl s tím, že se jedná o politické rozhodnutí v souladu se zákonem. Dnes by měl svůj názor na tento krok vyjádřit vyšší skotský soud, ke kterému se neúspěšní stěžovatelé odvolali.

Horní komora britského parlamentu, jehož aktuální zasedání by mělo na základě Johnsonova kroku příští týden skončit, dnes bude pokračovat v debatě nad návrhem zákona proti brexitu bez dohody, který už ve středu schválila Dolní sněmovna. Podle návrhu by musel premiér požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z EU bez dohody souhlasil. Hlasování se očekává v 18:00 SELČ. Vláda ve čtvrtek avizovala, že oproti původnímu očekávání nehodlá přijetí zákona ve Sněmovně lordů komplikovat.