O dalším postupu při testování ve školách by se mělo rozhodnout příští týden

Praha - Návrh na další postup při testování ve školách po 17. lednu by mělo ministerstvo školství od ministerstva zdravotnictví dostat nejpozději v pondělí. Zda bude pokračovat plošné testování žáků a učitelů dvakrát týdně, nebo jen jednou, by pak ve středu měla rozhodnout vláda. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) tento týden v pořadu Pressklub na Frekvenci 1 řekl, že se dnes sejde s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09).

"Ministerstvo školství jedná s ministerstvem zdravotnictví a dalšími aktéry o režimu ve školách průběžně. Ministr školství Petr Gazdík nicméně po ministerstvu zdravotnictví požaduje, aby nejpozději v pondělí předložilo návrh příslušného mimořádného opatření tak, aby mělo vedení MŠMT dostatek času na jeho projednání ještě před jeho schválením na vládě, což by mělo být ve středu," uvedla dnes Lednová.

Podle dosavadních plánů se testování ve školách mělo od 17. listopadu konat jednou týdně, jako tomu bylo před koncem loňského roku. Gazdík ale tento týden připustil, že kvůli nástupu nakažlivější koronavirové varianty omikron by se mohlo pokračovat nadále v testování dvakrát týdně. Záležet podle něj bude na dalším vývoji. Podle odborníků se dá čekat velmi rychlý nárůst epidemie způsobené nakažlivější koronavirovou variantou omikron.

Při pondělním testování ve školách vyšlo 3695 pozitivních antigenních testů na covid-19 z více než 1,1 milionu, což je 0,33 procenta. Výsledky ze čtvrtka by podle Lednové měl tým Chytré karantény zveřejnit dnes. Gazdík ve čtvrtek televizi Nova řekl, že jsou zhruba stejné jako v pondělí.

Používané antigenní testy nejsou ale zřejmě moc spolehlivé, jejich pozitivní výsledky se podle zjištění ČTK často nepotvrdí. Například v Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7 mělo podle ředitelky Renaty Schejbalové ve čtvrtek pozitivní test nejdřív osm žáků, když si ovšem test zopakovali, vyšel podruhé pozitivní už jen třem z nich. V pondělí měl v této škole pozitivní antigenní test jeden student, přesnější PCR metoda pak jeho nákazu vyvrátila.

Rozhodnout by se v příštím týdnu mělo asi také o tom, jakou podobu bude mít od druhé poloviny ledna karanténa ve školách v případě výskytu koronaviru. Snahou podle Gazdíka je, aby se školy nemusely plošně zavírat a vyučování dopady epidemie příliš netrpělo. Například učit se celý den v respirátoru podle něj snižuje úroveň výuky. Není podle něj zároveň možné vyloučit, že očekávaný růst počtu lidí v karanténě kvůli velké nakažlivosti omikronu může dočasně prezenční výuku v některých školách ochromit.

Vláda Petra Fialy (ODS) v prosinci rozhodla, že kvůli nástupu koronavirové varianty omikron se bude testování na covid-19 ve školách od 3. do 16. ledna konat dvakrát týdně a bude se týkat všech. Od 17. ledna se mělo testování všech omezit na jednou týdně v pondělí. Do konce loňského roku se testovali jednou týdně neočkovaní, kteří onemocnění neprodělali v posledních 180 dnech.