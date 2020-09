O Coufala usiluje West Ham, hráč se soustředí na Midtjylland

Herning (Dánsko) - Podle britských médií o slávistického fotbalistu Vladimíra Coufala znovu usiluje West Ham. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský zájem potvrdil, s hráčem se však soustředí výhradně na středeční odvetu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu. Případný přestup budou Pražané s Coufalem řešit až poté.

"Ten zájem je dlouhodobý, není to nové. Ale máme s Vláďou dohodu, že prvořadý cíl je zvládnout to, co máme rozdělané. Jsem rád, že Vláďa je takový, že to s ním ani nehlo. Je to podobné jako s Alexem Králem. Potřebujeme zvládnout odvetu a pak se budou dít ostatní věci," řekl na předzápasové tiskové konferenci Trpišovský.

"Jednání vede Jirka Bílek jako sportovní ředitel, potažmo pan Tvrdík a vedení klubu. S hráčem se o tom teď ani nebavíme, potřebujeme stoprocentní koncentraci upínat na zítřek," dodal kouč.

Coufal v létě prodloužil ve Slavii smlouvu, a to až do roku 2024. "Ta hranice, kdy se to začne řešit, je zítra po zápase. Nejdůležitější bude zvládnout zítřejší utkání, aby nám Vláďa pomohl a třeba si výkonem o to ještě více řekl. Pak bude dost času to dotáhnout, věci vezmou rychlý spád. Jsem rád, že Vláďa je stejný jako Alex vloni. Řekli jsme si, že to vyřešíme po zápase, tak to bylo vloni a podobné to bude i letos," uvedl Trpišovský.

Záložník Král vloni těsně po postupu do základní skupiny Ligy mistrů přestoupil ze Slavie do Spartaku Moskva. Pražané za něj dostali v přepočtu 310 milionů korun.

Ve West Hamu už působí jiný bývalý slávista středopolař Tomáš Souček. "Kladiváře" stál více než půl miliardy korun.