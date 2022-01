O četnosti testování na koronavirus ve školách po 17. lednu se rozhodne v pátek

Praha - O tom, zda se bude i po 17. lednu pokračovat ve školách v plošném testování žáků a učitelů dvakrát týdně, nebo jen jednou, se podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) rozhodne tento pátek. Ministerstva školství a zdravotnictví chtějí vyhodnotit, s jakými výsledky dopadlo první a druhé kolo testování, která se uskutečnila v pondělí a dnes. Ministr to uvedl v pořadu Pressklub rozhlasové stanice Frekvence 1.

"V pátek bychom měli mít definitivní podobu toho, jak se bude testovat a jak budou vypadat karantény po 17. lednu ve školách. O tom teď vedeme jednání s ministerstvem zdravotnictví," uvedl ministr. Podle dosavadních plánů se testování ve školách mělo konat jednou týdně, jako tomu bylo před koncem loňského roku.

Při pondělním testování ve školách bylo zjištěno 3695 případů pozitivních na nemoc covid-19 z více než 1,1 milionu testovaných, což je 0,33 procenta.

Rozhodnout by se mělo podle Gazdíka v pátek také o tom, jakou podobu bude mít od druhé poloviny ledna karanténa ve školách v případě výskytu koronaviru. Ministr uvedl, že učit se i celý den v respirátoru snižuje úroveň výuky. "Samozřejmě se snažíme s hygieniky a epidemiology domlouvat tak, aby to vyučování netrpělo příliš," uvedl Gazdík.

Vláda Petra Fialy (ODS) v prosinci rozhodla, že od 3. do 16. ledna se bude testování na covid-19 ve školách konat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek, a bude se týkat všech. Cílem je včasný záchyt nástupu nakažlivější koronavirové varianty omikron. Do konce loňského roku se testovali jen jednou týdně neočkovaní, kteří onemocnění neprodělali v posledních 180 dnech. Od 17. ledna se mělo testování všech omezit zase jen na jednou týdně v pondělí.

Při výskytu pozitivního antigenního testu ve škole měli podle materiálů ministerstva školství nastoupit spolužáci pozitivně testovaného do zvláštního režimu s rouškami či respirátory ve výuce a testováním každý den. Pokud pozitivní antigenní test metoda PCR vyloučí, vrátí se třída do běžného provozu. Jestliže se nákaza PCR testem potvrdí, odejdou děti do karantény.