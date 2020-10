O české kauze Prymula informuje tisk od Londýna po Peking

Londýn/Moskva/Peking - Přešlap českého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který porušil vlastní přísná koronavirová nařízení, dnes zaznamenala média po celém světě. Na titulní stránce svého webu má kauzu britský server The Guardian, informuje o ní ruský server Nastojaščeje Vremja či francouzský FR24 News. Zpráva se dostala i do čínského tisku či na server Al-Džazíra, otiskl ji mimo jiné i turecký Daily Sabah, katarský list The Penninsula či malajsijský Malay Mail.

Ministr zdravotnictví České republiky přijde o práci poté, co navštívil restauraci v Praze, neboť zřejmě porušil nouzová opatření, která sám prosadil ve snaze zvítězit v čím dál zoufalejší bitvě země proti koronaviru, napsal The Guardian. Stejně jako řada dalších médií i The Guardian cituje prohlášení premiéra Andreje Babiše: "Nemůžeme kázat vodu a pít víno."

Francouzský server FR24 News připomíná, že Prymula proslul přísnými veřejnými prohlášeními, během nichž apeloval na obyvatele, aby se zdržovali doma a byli disciplinovaní při dodržování koronavirových pravidel. Jen pak podle něj bude možné zastavit nárůst počtu nakažených, který hrozí zahltit český zdravotní systém. Odhalení jeho návštěvy restaurace vyvolalo řadu obvinění z pokrytectví, dodal FR24 News.

Prymulovo chování v situaci, kdy restaurace jsou uzavřené v souladu s nařízením vlády, je šokující, katastrofální a neomluvitelné, cituje dnes českého premiéra Babiše čínská tisková agentura Nová Čína. Stejně jako řada dalších světových zpravodajských zdrojů připomíná pochmurnou bilanci nakažených v ČR, jejichž počet se v posledních týdnech prudce zvýšil.

Značnou pozornost skandálu kolem českého ministra zdravotnictví věnuje také zpravodajský server Euronews, který v této souvislosti připomněl vlnu kritiky, jež se letos v létě snesla na hlavu premiéra Babiše za to, že odjel na dovolenou na Krétu, zatímco sám vyzýval krajany, aby zemi neopouštěli.

Zpráva o Prymulově prohřešku také široce rezonuje ve slovenském tisku, kde se objevily titulky: "Zavřel Česko, sám byl v restauraci", "V noci do restaurace a navíc bez roušky", či "Velký skandál v Česku: Ministra zdravotnictví žádají, aby odstoupil! Podívejte se, co si dovolil během nouzového stavu."