Olomouc - Správce nemovitostí šéfa tzv.lihové mafie Radka Březiny Ivan Kovářík musel podle svědka o nezákonných obchodech s lihem vědět. Před olomouckým krajským soudem to dnes řekl dříve odsouzený Březinův spolupracovník Lubomír Kaláč. Před soudem stojí s Kováříkem také další pravděpodobný správce skladů mafie Tomáš Pantlík. Oba byli už dříve odsouzeni, ale proti verdiktu se odvolali. Žádají zproštění viny. V kauze lihové mafie jsou posledními, u nichž dosud nepadl pravomocný rozsudek.

Kovářík původně dostal trest devět let a dva měsíce vězení a Pantlík, který jako jediný nebyl souzen za účast na organizované skupině, podmínku. Vrchní soud ale loni vyhověl jejich odvolání s odůvodněním, že vina nebyla bez pochybnosti prokázána. Případ se tak vrátil krajskému soudu. Důležitý svědek Kaláč dnes u soudu řekl, že Kovářík se podílel na provozu skladu s lihem v Ostravě a o černém trhu věděl. "Kovářík musel vědět, co je to za líh, od koho je, kam patří a co s ním má dělat. Určitě pracoval na příkaz bratrů Březinových," uvedl. Kaláč si nyní odpykává devítiletý trest.

Do ostravského skladu podle Kaláče postupně přijelo zhruba 20 kamionů s lihem. "Přebíral si ho pan Kovářík, nikoho jiného si nepamatuji," řekl. Dovoz lihu do skladu podle něj nebyl hlášen celní správě. Kaláč soudu také řekl, že netuší, zda se Kovářík podílel na budování ostravského skladu nelegálního lihu. Další obžalovaný, Tomáš Pantlík, se podle dřívějších informací staral o sklad v Olomouci. Hlavní líčení s dvojicí mužů bude pokračovat v pátek výslechem dalších svědků.

Krajský soud si předvolal i bratry Radka a Tomáše Březinovy. Oba dva ale oznámili, že chtějí využít práva nevypovídat, protože by se mohli vyjadřovat i ke své dřívější trestné činnosti, což by je vystavilo riziku dalšího trestního stíhání. Soudce olomouckého krajského soudu Eduard Ondrášek jejich návrh označil za hraniční, ale nakonec jim vyhověl.

Jednání u krajského soudu bylo nařízeno půldruhého roku po vrácení případu vrchním soudem. Prodlení v projednání případu způsobilo dovolání i stížnosti v této rozsáhlé kauze. Krajský soud se nemusí zabývat celým případem lihové mafie, ale pouze částí, která se týká obžalovaných. U Pantlíka jde o sklad v Olomouci - Holici, kde se členové gangu snažili na poslední chvíli tajně ukrytý líh zdenaturovat či vypustit. Kovářík měl na starost sklady v Ostravě.

V případu s rekordní škodou na daních téměř šest miliard korun bylo původně obžalováno osm mužů, sedm z nich bylo podle obžaloby členy organizované skupiny. Šest mužů už bylo za obchody s nelegálním lihem pravomocně odsouzeno. Nejvyšší trest 13 let dostal šéf mafie Radek Březina. Jeho bratrovi Tomášovi, který s policií spolupracoval, nakonec Nejvyšší soud snížil původně šestiletý trest na 3,5 roku. Tomáš Březina je také jako jediný již na svobodě, před časem byl podmínečně propuštěn. Vrchní soud rozhodl také o propadnutí veškerého majetku Březinových.

Na rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými stál Radek Březina, upozornila na podzim 2012 série úmrtí v Česku po vypití nelegálně vyrobených lihovin. Líh mafie získávala z Březinovy firmy Morávia-Chem, oficiálně výrobce kapaliny do ostřikovačů. Nedávno policie navrhla obžalovat muže, který jako jednatel firmy údajně kryl daňové podvody Březinovy skupiny za čtvrt miliardy korun fiktivními nákupy autokosmetiky.