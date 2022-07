O celkové prvenství v soutěži E.ON Energy Globe se nově uchází šestice projektů

Ani v letošním roce nepřestává hledání nejlepších udržitelných projektů Česka. Soutěž E.ON Energy Globe, prestižní tuzemské ocenění v oblasti ekologie, představila ve svém čtrnáctém ročníku šestici finalistů. Nově se všechny projekty utkají v jedné společné kategorii. Kdo se stane celkovým vítězem z původních letošních 165 nominovaných, o tom může veřejnost rozhodnout svými hlasy až do konce září na webové stránce www.energyglobe.cz.

„Příklady důsledků klimatické změny vidíme po celém světě – a nemusíme chodit daleko. Tající alpské ledovce, aktuální ničivé požáry nebo tornádo na jižní Moravě před rokem. Vidíme jevy, které jsme si v minulosti jen těžko představovali. My jako energetici, kteří s elektřinou nejen obchodují, ale zároveň ji distribuují domácnostem a firmám, bychom o stále extrémnějších dopadech počasí opravdu mohli vyprávět. Se živly se v posledních letech pereme mnohem častěji a s mnohem větší intenzitou, než tomu bylo v minulosti. A je bláhové se domnívat, že tohle všechno nesouvisí s naší lidskou činností,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka E.ONu v České republice. „Abychom udrželi naši planetu v dobré kondici i pro další generace, je důležité o tomhle tématu nejen mluvit, ale také pracovat na změně. V E.ONu věříme, že cesta udržitelnosti je společnou cestou nás všech a snažíme se k tomu tak i přistupovat. Už to samozřejmě není jen o třídění odpadu nebo zřeknutí se plastových obalů, ale o celkovém přístupu. I proto je skvělé, kolik nápadů se do letošního ročníku přihlásilo.“

Formát soutěže se změnil

V letošním čtrnáctém ročníku hlásí soutěž řadu novinek. Tou první a nejpodstatnější je fakt, že se změnil formát. Letos už nebudou finalisté rozděleni do kategorií, v nichž bojovali vždycky ve dvojicích, ale soutěžit bude šest projektů najednou v jedné finálové kategorii a vyhlašovat se budou nejlepší tři. Speciálně pak bude udělena i cena poroty. Nová bude také podoba ceny, kterou dostane vítěz a slavnostní vyhlášení se po roční odmlce znovu vrátí na obrazovky České televize, kde ho diváci uvidí v sobotu 22. října večer.

„Letos přišlo do soutěže znovu spousta skvělých nápadů. Musím říct, že tím, že jsme projekty zahrnuli do jedné finálové kategorie, bylo možné vybrat opravdu top projekty napříč všemi obory,“ popisuje Bedřich Moldan, člen poroty a zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

Letos poprvé také zasáhla veřejnost i do výběru finalistů, kdy rozhodovala o tzv. divoké kartě. Odborná porota, kde nechyběli ani zástupci Akademie věd, vybrala pět finálových projektů a přidala k tomu ještě šestici, u které veřejnost hlasováním rozhodla o posledním finalistovi. „Projekty z tzv. divoké karty byly zaměřeny na téma energetických úspor. Právě na ně se v E.ONu také zaměřujeme – a pomáháme s tím i našim klientům. Pro ty se šetření energiemi stává kvůli aktuální situaci na trhu velmi důležitým tématem. Lidé i firmy řeší, jak snížit svou spotřebu a jak ušetřit. Například zájem o fotovoltaiku se meziročně navýšil víc než čtyřikrát. Téma úspor a udržitelnosti se aktivně snažíme propagovat, protože teď je hned z několika důvodů důležitější než kdy předtím. A právě s propagací udržitelnosti nám výrazně pomáhá soutěž E.ON Energy Globe,“ dodává Claudia Viohl.

Finalisté budou mít své patrony

V loňském roce pořadatelé E.ON Energy Globe poprvé sáhli k tomu, že přidělili finálovým projektům patrony z řad známých osobností, které je soutěží provázeli a pomáhali jim u veřejnosti sbírat hlasy. „Vzhledem k tomu, že se nám tohle hodně osvědčilo a pozitivní reakce jsme měli od veřejnosti, soutěžících i samotných ambasadorů, rozhodli jsme se k tomuto kroku přistoupit i letos,“ vysvětluje Vladimíra Gláserová, koordinátorka soutěže. I letos tak budou finálové projekty propagovat známé tváře jako například herečka Veronika Khek Kubařová, moderátor Tomáš Zástěra, herec Václav Kopta, moderátorka a zpěvačka Emma Smetana, kuchařka a food blogerka Markéta Pavleje nebo influencerka Anna Marie Purič.

Vítěz získá hlavní cenu 300.000 korun. S prázdnou neodejdou ani hlasující

Hlasovat o nejlepší ekologický projekt tohoto roku bude moci veřejnost na webových stránkách www.energyglobe.cz a to až do konce září. Celkový vítěz si odnese hlavní cenu 300.000 korun na další rozvoj svého projektu od společnosti E.ON, pořadatele soutěže. Další ocenění si pak odnesou ceny od partnerů soutěže, kterými jsou letos Stiebel Eltron, Duko Hlinsko, Hornbach Baumarkt CS. Zkrátka nepřijdou ani vylosování hlasující, kteří dostanou rodinný let balonem, víkendový pobyt v chatě v korunách stromů v hodnotě 10.000 korun a další ceny od partnerů soutěže.

Jaká je finálová šestice, která se uchází o přízeň veřejnosti?

O vítězství v soutěži se bude ucházet obec Kněžice, která chytře řeší svou energetickou soběstačnost a je příkladem energeticky nezávislé obce. Středočeské Kněžice na energetickou soběstačnost myslí už od roku 2006. Funguje u nich bioplynová stanice a centrální zásobování teplem s výtopnou na dřevní štěpku a slámu. Obec pokračuje ve své filozofii dál a aktuálně podobným způsobem řeší i vytápění nové vznikající části s dvanácti rodinnými domy. Projekt pomohl zlepšit kvalitu ovzduší v obci a obyvatelé mají levné teplo a pohodlnější vytápění.

Druhým finalistou, který bude chtít zaujmout veřejnost, je společnost Myco se svým obalovým materiálem z hub. Biotechnologický startup Myco se postavil proti jednorázovým obalovým plastům. Nahradit chce především často používaný pěnový polystyren, který se například jako výplň v krabicích po jednom použití vyhodí. Myco jej chce vyměnit za přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu, které jsou kompostovatelné a nenáročné na výrobu a dají se po použití využít například jako hnojivo.

Třetím finalistou je projekt úsporného řízení osvětlení Savee. Řešení společnosti Nikatron má za cíl zamezit plýtvání energií v už postavených budovách. Technologie Savee umožňuje optimalizovat svícení v objektech, i těch starších, ve kterých se například při stavbě s energetickými úsporami ani nepočítalo. Navíc je použitelná i na další spotřebiče a instalovat se dá za plného provozu.

Inspirativním příkladem úspěšné revitalizace vodního toku, díky kterému vznikla odpočinková a rekreační oblast uvnitř města, je čtvrtý finalový uchazeč - Biotop raků v Rokycanech. Staré betonové koryto místního Rakovského potoka nahradil park, který slouží pro rekreaci místních obyvatel a zároveň umožňuje rozliv vody při její zvýšené hladině. Úprava koryta navíc zlepšila životní podmínky pro místní mimořádně hojnou populaci vzácného raka kamenáče a odpad ze starého koryta, tedy staré betonové tvárnice, byl využit pro podloží nového koryta potoka.

Čistění odpadních vod v menších obcích bývá často vzhledem k nákladům na technologie docela oříšek. Severomoravská obec Rybí – pátý finalista letošního ročníku E.ON Energy Globe - ale ukazuje, jak je možné se s tímto problémem vypořádat. Funguje zde systém 190 samostatných domovních čističek odpadních vod, které jsou napojené na centrální dispečink. Ten jejich provoz monitoruje a hlídá kvalitu vyčištěné vody. Obec hodlá celý systém dále rozšiřovat o kalové hospodářství. Ukazuje tak cestu pro další municipality, jak snadno čistit odpadní vody bez nutnosti investic do drahých centralizovaných technologií a vyčištěná voda může zůstat v lokalitě, což přispívá i k prevenci sucha.

Šestého finalistu poslaly do finále hlasy veřejnosti. Divokou kartu obdržela společnost Wienerberger se svým řešením fotovoltaiky integrované do střešní krytiny. Jedná se o inovativní řešení solárního modulu do krytiny, který nijak nenarušuje hmotu a estetiku střechy budovy, což může být výhodné třeba u historických objektů, u kterých fotovoltaiku není možné z mnoha důvodů instalovat. Použitím tohoto řešení odpadá také mnohdy náročná instalace nosné konstrukce pro běžnou střešní fotovoltaiku.

O soutěži E.ON Energy Globe Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala už neuvěřitelných 3339 projektů. Vítěz české soutěže pak zastupuje Českou republiku na světovém finále. Více informací o soutěži najdete na webu www.energyglobe.cz.