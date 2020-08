O budoucnosti Schicka bude jasno nejdříve po konci Ligy mistrů

Praha - O budoucnosti fotbalisty Patrika Schicka nebude jasno dříve, než Lipsko skončí své účinkování v restartované sezoně Ligy mistrů. Německý klub z ekonomických důvodů kvůli koronavirové pandemii neuplatnil na českého reprezentačního útočníka při hostování z AS Řím opci na přestup, ale strany stále jednají.

"Máme úmluvu, že dokud bude Lipsko v Champions League, nebudeme vývoj komentovat. Aby měl hráč i klub klid. Jednání samozřejmě probíhají. Výsledek řekneme až po ukončení účinkování Lipska v Lize mistrů," řekl novinářům Schickův agent Pavel Paska.

Schick od podzimu v Lipsku hostuje z AS Řím a má za sebou úspěšnou bundesligovou sezonu. Připsal si 10 branek a byl druhým nejlepším týmovým střelcem. S německým klubem ho nyní čeká dohrávka Ligy mistrů, která se od čtvrtfinále dokončí turnajovým způsobem na jeden zápas. Lipsko se utká s Atléticem Madrid.

Třetí celek uplynulé bundesligové sezony nechal vypršet opci na přestup, protože s ohledem na pandemii nechtěl zaplatit stanovenou částku ve výši 29 milionů eur (759 milionů korun). V Římě má Schick ještě dvouletou smlouvu.

"Není to jednoduché. Koronavirus silně ovlivnil transferní trh v celé Evropě. Ty ceny, které byly uzavřeny před rokem, to znamená případná opce pro Patrika, se v téhle výši nedají realizovat. Když jsme se chystali uplatnit opci, spadla do toho pandemie. Bum, bylo to ze dne na den," uvedl Paska.

"Teď je to otázka jednání a kompromisu mezi AS Řím a Lipskem. Ve fotbale nikdy nevíte, dnes je to tak, zítra je to jinak. Máme ještě dva roky smlouvu v Římě, takže žádá hektika není. Přestupové okno je otevřené do 5. října," dodal Paska.