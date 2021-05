O budoucnosti Arenbergera ve vládě rozhodne Babiš ve středu

Praha - K setrvání ve vládě ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO), který čelí kritice mimo jiné kvůli informování o svém majetku, se premiér Andrej Babiš (ANO) vyjádří ve středu. Novinářům to dnes řekl na letišti v pražských Kbelích před odletem na summit EU v Bruselu, odkud se vrátí v úterý večer. Původně Babiš hovořil o tom, že na prostudování materiálů vyžádaných od ministra si nechá víkend a rozhodne v úterý. Dnes uvedl, že kvůli summitu nebude mít čas. K materiálům ohledně majetku podle něj dostal ministr doplňující dotazy.

Babiš řekl, že na prostudovaní dodaných materiálů "má lidi". Sám premiér Babiš ministrovo daňové přiznání prolistoval. Ti, kteří se věcí zabývali hlouběji, podle premiéra ministrovi napsali doplňující dotazy, odpověď na ně nyní premiér čeká. Arenberger ještě nemá určený termín schůzky s Babišem, novinářům po jednání vlády řekl, že se zatím nedomlouvali. Počítá ale s tím, že předseda vlády termín určí.

Dokumenty o ministrově majetku obdržel Babiš v pátek. V neděli Babiš řekl, že o situaci už v týdnu mluvil i s prezidentem Milošem Zemanem. Média v minulých dnech upozornila na nedostatky v ministrově majetkovém přiznání a další sporné záležitosti. Arenberger je přesvědčen o tom, že se žádného zásadního pochybení nedopustil, dokumenty to podle něj dokládají. Ve čtvrtek premiér uvedl, že nového ministra nyní nehledá. "Pokud to bude mít v pořádku, tak není důvod ho odvolávat," uvedl. Doplnil, že detaily nezná a řešit to bude po seznámení s dokumenty.

Šanon s dokumenty je podle Arenbergera 15 centimetrů tlustý. "Z mého pohledu vysvětluje problematiku tak, že tam nikdy nedošlo, kromě toho zadání pozemků do majetkového přiznání, které jsou stejně ale dostupné na katastru, k nějakému zásadnímu pochybení," uvedl ministr v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády. Arenberger podle Seznam Zpráv přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně vyšší majetek a příjmy, než udával v předchozích letech. V přiznání uvedl více než 60 nemovitostí. Jednu z nich na Mělnicku pronajímá jako archiv pro vinohradskou nemocnici, kde byl ředitelem.

Ministr sám nebo s manželkou ve skutečnosti vlastní přes 160 nemovitostí, uvedl web Seznam Zprávy na základě kompletního výpisu posledního Arenbergerova majetkového přiznání poskytnutého ministerstvem zdravotnictví. To v původní omezené podobě neobsahovalo čísla jednotlivých pozemků, novináři proto nemohli rozlišit nemovitosti zapsané v katastru na stejném listu vlastnictví. Kromě asi 15 obytných budov či bytů tvoří většinu ministrových nemovitostí pole mezi Kralupy nad Vltavou a Neratovicemi, uvádí server. Celkem podle něj vlastní Arenberger sám nebo spolu s manželkou více než 240 hektarů orné půdy.

Pochybnosti panují podle některých médií o dodržení podmínek privatizace bytu s ordinací v centru Prahy, který si Arenberger od 90. let pronajímal. V roce 2019 ho za 11,5 milionu korun koupil s podmínkou, že v něm zachová trvalé bydlení po deset let. Arenberger ale vlastní také vilu v Kobylisích. Radnice Prahy 1 proto prověří, jestli byly podmínky dodrženy. Radnice ale také uvedla, že vlastnictví jiných nemovitostí nebylo důvodem k vyřazení z privatizace, a nemuselo se proto dokládat.

Ministr se podle Televize Seznam ve své kožní ordinaci zapojuje také do klinických studií nových léků, v posledních třech letech jich bylo 38. V přiznáních ale z klinických studií, které jsou obvykle hrazeny až 200.000 korunami za jednoho pacienta, nevykázal žádné zisky. Arenberger k tomu uvedl, že se studiemi má kromě vysokých příjmů i vysoké náklady a pracuje na nich, protože jsou potřebné pro jeho postavení ve vědecké komunitě.