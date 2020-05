O budoucnost oblíbených restaurací se podle průzkumu bojí 7 z 10 Čechů

Praha - O budoucnost svých oblíbených restaurací se bojí sedm z deseti Čechů. Obavy, že kvůli koronaviru a souvisejícím vládním opatřením oblíbený podnik bude muset zavřít nebo omezit provoz, mají dvě pětiny lidí. Přesto část Čechů přiznala, že bude nyní navštěvovat restaurace méně často než před krizí a omezí běžnou útratu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up Česká republika, která poskytuje zaměstnanecké benefity.

Možnost setkávat se v restauracích s rodinou a přáteli při nouzovém stavu postrádaly dvě třetiny lidí. Pracovní schůzky u jídla chyběly téměř polovině Čechů, třetina zaměstnanců postrádala možnost pročistit si v restauraci hlavu o polední pauze.

V průzkumu ale zhruba pětina Čechů uvedla, že bude restaurace po znovuotevření navštěvovat méně často než před krizí. Běžnou útratu omezí 16 procent lidí. "Podpora restaurací ze strany státu je zcela nedostatečná. Jejich přežití bude proto záležet především na tom, jak rychle se do nich vrátí hosté, jak často budou chodit a kolik budou utrácet. Restaurace nyní potřebují své hosty více než kdy jindy, aby zase mohly nastartovat svůj byznys," uvedl generální ředitel společnosti Up Česká republika Stéphane Nicoletti.

Stát pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem připravil například možnost čerpání úvěrů se státní zárukou v rámci programu COVID. Do třetí vlny vyčlenil 150 miliard korun, Českomoravská záruční a rozvojová banka bude moci ručit za půjčky až do 500 miliard korun. Podpora by se tak měla dostat až k 150.000 podnikatelů.

V období restrikcí klesly podle projektu Česko v datech útraty v restauracích na polovinu, největší pokles byl v Praze. Roční tržby gastronomického odvětví jsou zhruba 154 miliard korun. Výpadek v jeho tržbách tak bude podle odhadu společnosti Edenred činit zhruba 20 miliard korun.

Kvůli zamezení šíření koronaviru měli Češi od 14. března zakázán vstup do restaurací, hospod i kaváren. Podniky mohly občerstvení prodávat přes výdejní okénka nebo rozvoz. Na zahrádkách mohly začít hosty obsluhovat od 11. května. Vnitřní prostory stravovacích zařízení se mohly otevřít v pondělí. Mezi 23:00 a 06:00 ale musejí být pro veřejnost zatím dále uzavřené.

Průzkum společnost Up Česká republika provedla mezi více než 500 respondenty.