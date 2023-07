O Bozkovské dolomitové jeskyně je největší zájem za deště a chladného počasí

Bozkov (Semilsko) - O Bozkovské dolomitové jeskyně na Semilsku je největší zájem za deště a chladného počasí. Vysoké teploty v minulých týdnech návštěvnosti příliš nepřály, denně přišlo kolem 400 až 600 lidí. Teď začalo pršet a turistů přibylo, navíc je období nejsilnější návštěvnosti, protože všude kolem jsou celozávodní dovolené, řekl ČTK vedoucí jeskyní Dušan Milka. Turistů je podle něj letos zatím zhruba stejně jako loni, ve srovnání s obdobím před covidem je ale návštěvnost o pětinu nižší.

"Ve srovnání s obdobím před covidem nám připadá, že jezdí méně lidí na dovolené, že obecně je méně lidí, to slyšíme i z Krkonoš, hradů a zámků, obecně je ta návštěvnost slabší. Nevím, jestli jsou ti lidé v Polsku, Chorvatsku nebo někde jinde, ale prostě není jich tolik," doplnil Milka. Přibylo ale podle něj zahraničních turistů, a to nejen ze sousedního Německa a Polska, častými návštěvníky jsou teď také Belgičané, Nizozemci nebo Dánové.

Bozkovské jeskyně patří do desítky nejnavštěvovanějších turistických cílů v Libereckém kraji, loni je podle informací státní agentury CzechTourism navštívilo 55.400 lidí. Veřejnosti jsou jeskyně přístupné od roku 1969, za ty roky jimi prošly více než tři miliony turistů. Největším lákadlem je podzemní jezero s průzračnou modrozelenou vodou. Se svou rozlohou 24krát 14 metrů je největší v Česku, je 22 metrů pod zemí. Na začátku letošní sezony prorazili jeskyňáři v tunelu okno do nových nepřístupných prostor, kde by mohla být krápníková výzdoba.

"Tady v Podkrkonoší je problém s objevováním nových jeskyní v tom, že byly druhotně zanesené sedimenty z povrchu. My musíme tu jeskyni vykopat, vynosit bláto ven, a pak máme prázdnou prostoru," vysvětlil postup Milka. Protože jsou jeskyně otevřené návštěvníkům, nelze z nich sedimenty těžit nepřetržitě. Jeskyňáři proto podle něj bláto shromažďují ve Větrné jeskyni, odkud ho pak ven budou vyvážet na podzim nebo na jaře.

Jeskyně jsou v létě otevřené od 9:00 do 17:00, prohlídky začínají každých deset minut a trvají tři čtvrtě hodiny. Najednou může jít na prohlídku kolem 20 lidí. Dobré je si termín rezervovat dopředu, jinak mohou turisté čekat na prohlídku až dvě hodiny. Prohlídky navíc ale přidávat nemusejí. "Vidíme, že od devíti do desíti, když někdo přijde a nemá rezervaci, tak se ještě celkem v pohodě do jeskyně dostane. A od čtyř do pěti také," řekl Milka. Domnívá se, že už se lidé v okolí neubytovávají tolik jako dřív a víc jezdí na jednodenní výlety, přijíždějí tak později a dřív odjíždějí.