O bezúročné úvěry byl velký zájem; KSČM chce nouzový stav kratší

Praha - O bezúročné úvěry pro podnikatele, které zasáhla vládní opatření proti koronaviru, byl dnes enormní zájem. Vyčleněných 1,5 miliardy korun rozebrali během tří hodin. Odpoledne byl příjem žádostí obnoven a limit se zvýšil na pět miliard. Další omezení činnosti podnikatelů či života Čechů podle premiéra Andreje Babiše vláda už nečeká, postupný návrat do normálních kolejí by podle něj mohl začít postupně po Velikonocích a vyvrcholit koncem května či v červnu. Školy by se měly otevírat postupně od nižších stupňů. Vládou požadované prodloužení nouzového stavu do 11. května ale může příští týden ve Sněmovně narazit. KSČM, která vládu toleruje, podpoří prodloužení pouze do konce dubna.

Českomoravská záruční a rozvojová banka dnes pro podnikatele spustila první kolo programu COVID II s původním limitem 1,5 miliardy. Živnostníci a podnikatelé mohli žádat o půjčky do 15 milionů. Žádost podalo přes 700 živnostníků a program během tří hodin vyčerpali. Odpoledne byl obnoven se zvýšeným limitem na pět miliard korun a otevřený by měl být do půlnoci v pátek 3. dubna. Druhé kolo by mělo začít 20. dubna. Opoziční ODS uvedla, že vyčerpání ukázalo, že pomoc vlády podnikatelům je nedostatečná.

Babiš v rozhovoru pro Blesk.cz dnes uvedl, že začátek rozvolňování vládních opatření lze očekávat po Velikonocích, do normálu by se mohl život v ČR dostat koncem května či v červnu. Stát se chce při uvolňování zákazů inspirovat v zemích, kde s virem bojují nejefektivněji, například v Koreji či Singapuru. Nejprve by mohly otevřít menší obchody, později postupně školy od mateřských a prvních stupňů základních a až nakonec restaurace a bary. I tak by platila omezení z hlediska hygieny, odstupů mezi zákazníky či žáky či preventivní měření teploty lidí. Šéf školské asociace si ale neumí představit metrové rozestupy žáků, to by raději preferoval zavřené školy a online výuku.

Sněmovna by příští týden vedle vládních zákonů ke koronaviru měla projednat i prodloužení nouzového stavu, aby platil do 11. května. Jednat bude v úterý a ve středu, stejně jako minulý týden by se měli zákonodárci z preventivních důvodů sejít zhruba v polovičním počtu. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl, že s prodloužením o 30 dní souhlasili i zástupci opozice ve štábu. Řada stran ale žádá vysvětlení, k čemu chce vláda stav využít. Část z nich je ochotná debatovat o prodloužení o dva týdny, KSČM hovoří o konci dubna.

Nárůst počtu případů nákazy koronavirem v Česku ve středu zpomalil, přibylo jich 281 oproti úternímu nárůstu o 307. Dnes je případů přes 3800. Mírně ale klesl i počet provedených testů. V úterý jich bylo 6206, ve středu 5973. Z nemoci se uzdravilo 67 pacientů, 44 lidí naopak s COVID-19 zemřelo. Dnes zemřela například v Hradci Králové devětasedmdesátiletá pacientka, která měla kromě COVID-19 ještě další vážná onemocnění. V Praze zemřel s koronavirem muž narozený v roce 1936, měl nemocné srdce. V nemocnicích je 340 lidí nakažených koronavirem, 72 z nich potřebuje intenzivní péči. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dnes lékaři podali poslední dávku remdesiviru pacientovi, který je stále napojený na plicní ventilaci. V pátek po poledni nemocnice sdělí podrobnosti.

Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje 118 zejména menších zařízení v krajích, vybídla vládu, aby rozhodla o mimořádném příplatku pro zdravotnické pracovníky po dobu nouzového stavu. Ministerstvo financí uvolnilo z rozpočtové rezervy pro ministerstvo vnitra dalších 4,3 miliardy korun na nákup ochranných pomůcek. Celkem na pomůcky již tak MF uvolnilo 6,6 miliardy korun.

Lidé, kteří před restriktivními opatřeními pracovali v gastronomii, hotelnictví či cestovním ruchu, nyní podle personálních agentur poptávají brigády. Otázkou ale je, zda budou mít zájem o sezonní práce v zemědělství, kde chybí lidi hlavně pěstitelům. Ze zahraničních brigádníků je nyní v Česku jen zlomek obvyklého počtu. Podle agentur je ale práce v zemědělství náročná a nepříliš dobře placená. V Česku ale chybí hlavně pracovníci ve stavebnictví.