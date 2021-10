O bezplatné testy na covid je před omezením jejich hrazení velký zájem

Praha - Před pondělním omezením úhrad testů na nemoc covid-19 byl dnes v Česku o testování velký zájem. Místy lidé museli i stát ve frontách. Také víkendové termíny na PCR testy s delší platností zájemci už většinou rozebrali. Vyplývá to z ankety ČTK mezi odběrovými místy a z údajů v systému rezervací na testy. Od pondělí 1. listopadu už bude preventivní testy na covid-19 hradit zdravotní pojištění jen dětem a mladým do 18 let, lidem plně očkovaným nebo se zahájeným očkováním a také těm, kteří se nemohou očkovat. Hrazeny budou dál i testy nařízené lékařem nebo hygieniky. Od pondělí se také zkracuje doba platnosti testů na 24 hodin u antigenních a na tři dny u PCR testů.

Například ve Fakultní nemocnici Ostrava, která je největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji, se dnes otestovalo zhruba 900 lidí a obdobné počty nemocnice čeká i v sobotu a neděli, řekla ČTK mluvčí nemocnice Iva Piskalová. Kapacita centra je zhruba 1100 testů denně. Denně tam přijde navíc mimo rezervaci až 200 lidí s testem nařízeným hygieniky, a tak se u centra tvoří i fronty. Další odběrová místa, která o víkendu dělají PCR testy, jako nemocnice v Novém Jičíně a Krnově, mají podle rezervačního systému na stránkách ministerstva zdravotnictví plno. Odběrová místa pro antigenní testy ale mají podle systému menší vytíženost.

Zájem o testování se dnes zvýšil v Jihočeském kraji. Například před zimním stadionem v Českém Krumlově se od rána tvořily fronty a lidé museli na testování čekat několik desítek minut. Způsobil to ale podle odběrových míst i čtvrteční svátek, kdy se na většině míst netestovalo. I společnost Podané ruce zaznamenala v centru Bohéma v brněnském Janáčkově divadle zvýšený zájem o testování. "Evidujeme zvýšený zájem jak o PCR testy, tak také o antigenní testování," řekla ČTK za společnost Šárka Halaštová.

Deset odběrových míst, na kterých se dnes testovalo na Vysočině, mělo podle informací z rezervačního webu zcela zaplněnou kapacitu. Obsazena jsou i místa na sobotu a neděli. V sobotu bude testy provádět nemocnice v Jihlavě a také laboratoř, která má testovací místo na jihlavském vlakovém nádraží. V neděli plánují testovat Nemocnice Havlíčkův Brod a Pelhřimov, která měla jako jediná dnes odpoledne ještě volné poslední místo.

Rovněž Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové v posledních dnech zaznamenala zvýšený zájem o PCR testy. Přibylo i lidí, kterým PCR test nařídili lékaři, řekli dnes ČTK zástupci FN. Dnes odpoledne nebyl v rezervačním systému odběrového centra v hradecké FN na víkend žádný volný termín na PCR test, první volné termíny jsou až v pondělí 1. listopadu. Získat na víkend termín na antigenní test v hradecké FN ale nebyl problém.

V Libereckém kraji má podle údajů z rezervačních systémů z 18 testovacích míst volné termíny na PCR test už jen místo na parkovišti u OC Nisa v Liberci. O něco lepší je výběr u antigenních tesů. Nejvíce volných termínů má léčebna ve Cvikově. Na sobotu neměla před dnešními 16:00 zcela naplněnou kapacitu i místa v libereckém Koloseu, na parkovišti u OC Nisa a v semilské nemocnici. Na neděli bylo několik volných termínů kromě Cvikova také v Hrádku nad Nisou a Tanvaldu.

Fakultní nemocnice Olomouc má o víkendu pro veřejnost ještě k dispozici 570 volných termínů pro antigenní testy. Naopak termíny na PCR testy prováděné odběrem z nosohltanu jsou už všechny obsazené. Na PCR testy ze slin se v nemocnici ještě může objednat zhruba pět desítek lidí.

V Ústeckém kraji má i o víkendu ještě volné termíny například ústecká Masarykova nemocnice. V Pardubickém kraji jsou ve čtyřech z pěti nemocnic o víkendu volné termíny pro antigenní testy, ale pro PCR testy jsou nejbližší volné termíny až prvních dnech příštího týdne. Třeba odběrová místa v pražských nemocnicích, kde o víkendu provádějí antigenní a preventivní PCR testy, ale stále hlásí volné termíny, a to i na nadcházející víkend.

V Plzeňském kraji se o víkendu netestuje na všech místech. Nemocnice, které nabízejí bezplatné PCR testy, pak většinou nemají na víkend volné termíny, ale na antigenní testy se ještě objednat dá. Například Fakultní nemocnice Plzeň, která testuje v sobotu i neděli nenabízí aktuálně na PCR testy ani jeden volný víkendový termín, kdežto na antigenní testy je zatím volných více než polovina termínů. V Plzni funguje například i Covid Drive-in testovací stanoviště u obchodů naproti pivovaru, kde jsou nedělní termíny pro PCR testy obsazené, na sobotu jsou ještě volné.