NZZ: V Česku narůstá hněv proti premiérovi Babišovi

Český premiér Andrej Babiš hovoří s novináři, poté co položil 17. listopadu 2019 věnec k památníku Brána svobody v Bratislavě, kde si představitelé zemí V4 připomněli 30. výročí sametové revoluce. ČTK/Glück Dalibor

Curych/Praha - Třicet let po pádu komunistického režimu roste v Česku nespokojenost s vládou v čele s "oligarchou a bývalým komunistou" Andrejem Babišem. V dnešním rozsáhlém článku o aktuální situaci v Česku nazvaném "Ukradená sametová revoluce v Praze" to napsal prestižní švýcarský list Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Nová změna politického systému jako v roce 1989 podle něj ale nehrozí.

Článek švýcarského listu se vrací k protivládní demonstraci, kterou na Letnou svolal minulou sobotu spolek Milion chvilek pro demokracii. Její organizátoři jsou podle NZZ pevně přesvědčeni, že je Babiš "zkorumpovaný loupeživý baron", který se obohacuje na evropských dotacích a kvůli své hospodářské moci a podílu na mediálním trhu se nachází v "neřešitelném konfliktu zájmů". Tím, že se Milion chvilek odvolává na sametovou revoluci se podle švýcarského listu pokouší "přenést část obrovské morální legitimity (bývalého českého prezidenta Václava) Havla na protibabišovské hnutí".

Babiše NZZ označují za "typického postkomunistického oportunistického oligarchu, který jde do politiky, aby si zabezpečil svou moc". Stejně jako maďarský premiér Viktor Orbán či předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński není Babiš "žádným heroldem demokracie", je ale zvoleným a legitimním politikem. Moc v Česku si neuzurpoval, zdůraznil švýcarský list.

Babišovi lze podle NZZ vyčítat mnohé v domácí politice, ale jen málo v politice zahraniční, neboť pevně podporuje členství Česka v EU i NATO. Český premiér provozuje podle listu "technokratický populismus", jehož cílem je "udržet masy v pasivitě a přesvědčit je o tom, že bude nejlepší přenechat řešení komplexních problémů odborníkům". "To je ale opak toho, co chtěl Havel a co chce Milion chvilek pro demokracii," napsal dále švýcarský list.

"Čas despocie je ten tam, sametová revoluce 2.0 není potřebná a nebude," shrnul vývoj v Česku NZZ. Podle něj to dokázala i samotná demonstrace na Letné, která připomínala velký happening, na nějž neměl nikdo strach přijít. Protest na Letné byl "působivý, dojemný, ale téměř nepochopitelně diskrétní".

"Čechy je zkrátka těžké dostat do varu," dodal list.