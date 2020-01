NYT zveřejnily video ukazující asi zásah letadla u Teheránu

Teherán - Americký list The New York Times ve čtvrtek na svých internetových stránkách zveřejnil video, které zřejmě ukazuje, jak íránská raketa nedaleko teheránského letiště zasáhla ve vzduchu letadlo. Je to v oblasti, kde se ve středu zřítil ukrajinský boeing, na jehož palubě zahynulo všech 176 osob. The New York Times uvedl, že záznam je ověřený.

Na záběru je vidět malý výbuch poblíž teheránského letiště. Boeing pak podle The New York Times ještě několik minut pokračoval v letu, načež se obrátil zpátky směrem k letišti. Tehdy už přestal vysílat signál, hořel, následně explodoval a zřítil se.

Letecké neštěstí se stalo několik hodin poté, co íránská armáda vypálila rakety na dvě základny v Iráku, kde jsou rozmístěni i vojáci Spojených států. Šlo o odvetu za atentát na elitního íránského generála Kásema Solejmáního, který přišel o život před týdnem při raketovém útoku amerického dronu nedaleko bagdádského letiště.

Justin Trudeau, premiér Kanady, jejíž občané představují desítky obětí středeční katastrofy, ve čtvrtek s dovoláním na tajné služby řekl, že ukrajinské letadlo sestřelil Írán.

Írán přizve k vyšetřování středeční havárie ukrajinského dopravního letadla se 176 oběťmi na životech i experty Boeingu ze Spojených států, Kanady a Francie. V íránské televizi to ve čtvrtek večer uvedl podle agentury DPA šéf íránské organizace pro civilní letectví (CAO) Alí Ábedzádeh. Přizván je i zástupce amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB), řekl agentuře Reuters íránský zástupce v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví při OSN.