NYT: Zadržovaný ruský generál Surovikin byl propuštěn na svobodu

Washington - Vysoce postavený ruský generál Sergej Surovikin, kterého úřady zadržely po neúspěšné vzpouře žoldnéřské Wagnerovy skupiny v červnu tohoto roku, byl propuštěn na svobodu. Uvedl to americký deník The New York Times (NYT), který se odvolává na dva americké činitele a osobu blízkou ruskému ministerstvu obrany. Surovikinovo propuštění přichází krátce poté, co při pádu svého soukromého letadla v Tverské oblasti zahynul šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Priogžin.

Různá média dříve informovala, že Surovikin - považovaný za Prigožinova spojence - upadl v nemilost Kremlu po červnové vzpouře a je vyšetřován pro svou možnou spoluúčast.

Od vzpoury žoldnéřů Wagnerovy skupiny Surovikin nevystupoval na veřejnosti. Až v pondělí ruská moderátorka Xenija Sobčaková zveřejnila fotografii, která podle ní zachycovala vojenského velitele spolu s jeho manželkou. "Je venku. Živý, zdravý, doma, se svou rodinou, v Moskvě," uvedla Sobčaková. Alexej Venediktov, který stál v čele nezávislé rozhlasové stanice Echo Moskvy, bez bližších podrobností sdělil, že Surovikin je s rodinou doma, kde je "na dovolené a k dispozici ruskému ministerstvu obrany".

Američtí představitelé deníku NYT řekli, že Surovikin byl sice podle všeho propuštěn z vazby, není ale jasné, zda existují nějaká další omezení jeho pohybu nebo jiné restrikce uvalené ruskými úřady.

Podle blíže neupřesněné osoby blízké ruskému ministerstvu obrany se propuštění odehrálo ve dnech po Prigožinově smrti. Surovikin si mohl ponechat vojenskou hodnost, nemá však naději na jakýkoliv kariérní postup. Ruská státní média dříve informovala, že minulý měsíc byl Surovikin odvolán z funkce šéfa ruského letectva.

Surovikin, který během ruské vojenské intervence v občanské válce v Sýrii získal přezdívku generál Armagedon, krátce řídil ruské válečné operace na Ukrajině. V lednu tuto funkci předal náčelníkovi generálního štábu, generálu Valeriji Gerasimovovi. Ruskými válečnými komentátory byl obecně vnímán jako silný a schopný velitel.