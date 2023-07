NYT: Začíná hlavní úder ukrajinské protiofenzivy, zaměří se na jih

Kyjev - Na Ukrajině začal hlavní úder ukrajinské protiofenzivy, při němž se Ukrajinci pokusí prolomit pomyslný pozemní most spojující poloostrov Krym s dalšími Ruskem okupovanými územími na jihu Ukrajiny. S odvoláním na dva nejmenované představitele Pentagonu to uvedl deník The New York Times.

Ukrajinci se podle jeho informací pokusí postoupit přes ruská minová pole a další obranné prvky k městu Tokmak na jihu Ukrajiny. V případě úspěchu budou pokračovat na Melitopol. Cílem je buď prolomit spojnici okupovaných území na jihu s Krymem, nebo se alespoň k poloostrovu dostat na dostřel dělostřelectva.

Operace by v případě, že se bude pro ukrajinské síly dobře vyvíjet, mohla trvat dva nebo tři týdny. Za jejím účelem se do oblasti přesouvají tisíce vojáků, z nichž mnozí byli vycvičeni na Západě a až dosud byli v rezervě.

Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že ukrajinské jednotky obnovily útočné operace u města Orichiv v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny. Ministerstvo sdělilo, že ukrajinský útok byl podniknutý silami tří praporů posílených o tanky. Podle zhodnocení agentury AFP by v této fázi bojů tedy šlo o vzácně rozsáhlou operaci s nasazením několika stovek vojáků. Ukrajinské velení se ve středu o útoku nezmínilo. Moskva tvrdí, že ho ruské síly odrazily, což nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Orichiv leží asi 40 kilometrů od Tokmaku.

V médiích v uplynulých dvou měsících často zaznívalo, že ukrajinská protiofenziva postupuje pomaleji, než se očekávalo. Relativně pomalý postup připustili i sami ukrajinští představitelé. Ukrajinské vojáky brzdí rozsáhlá minová pole vytvořená Rusy a také ruská dělostřelecká palba a vzdušné útoky.

Zatímco ruské síly jsou podél téměř celé, asi 1000 kilometrů dlouhé fronty, v defenzivě, na zhruba 100kilometrovém úseku na severovýchodě země se jim daří podnikat útočné operace, uvedl v jiném článku zveřejněném ve středu americký deník. Odvolal se přitom na ukrajinské vojáky, podle nichž se jedná o oblast kolem měst Kupjansk, Svatove a Kreminna.