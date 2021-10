NYT: Výsledky voleb v ČR mohou naznačovat ústup populismu ve střední Evropě

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přichází do volebního štábu hnutí během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přichází do volebního štábu hnutí během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. ČTK/Kamaryt Michal

New York - Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v České republice mohou naznačovat, že populismus ve střední Evropě je na ústupu, napsal deník The New York Times poté, co hnutí ANO Andreje Babiše skončilo těsně druhé za konzervativní koalicí Spolu. Za jednu z příčin této tendence přitom deník označil i porážku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních volbách. Trumpův neúspěch podle něj vedl ke ztrátě důvěry v populistické lídry.

Jako jasné odmítnutí krajně pravicového populismu poslední volby v Česku však vnímat nelze, podotkl deník a poukázal na skutečnost, že hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury získalo 9,56 procenta hlasů. Úspěch koalic Spolu a Pirátů a STAN však naznačují, že vlna populismu opadává, napsal deník. Dynamiku této vlny podle něj zastavilo spojení jejích dříve rozhádaných odpůrců i Trumpův neúspěch v loňských listopadových volbách.

Babiše a Okamuru dal The New York Times do souvislosti s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, známým svým nesmlouvavým postojem vůči přijímání migrantů, slovinským předsedou vlády a Orbánovým spojencem Janezem Janšou či představiteli vládnoucí polské konzervativní a nacionalistické strany Právo a spravedlnost. Podotkl, že Orbánova Fidesz by mohla prohrát příští rok ve volbách, pokud se její protivníci dokáží spojit, a že podle průzkumů veřejného mínění klesá také popularita Janšovy strany SDS.

Přestože Babiš se dlouho držel stranou od silné antiimigrační rétoriky, která zaznívá od maďarských, polských či slovinských lídrů, před volbami se ve snaze mobilizovat voliče s gustem tématu migrace zhostil, napsal list. The New York Times také připomněl, že Babiš se v září vydal k maďarsko-srbským hranicím, kde ho Orbán provedl podél plotu zbudovaného v roce 2015 Maďarskem za účelem zastavení migrantů a že o několik dní později se setkal se svým maďarským protějškem v Česku.