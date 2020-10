NYT: Velitelka milicí se vzdala Tálibánu, bolí ji nohy

Kábul - Legendární velitelka milicí v afghánské provincii Baghlán Bíbí Ájšová se vzdala povstaleckému Tálibánu. V konfliktu, jemuž dominují muži, byla výjimkou a znali ji i v Kábulu. Teď je jí kolem 70 let, má zdravotní problémy a boj musela vzdát. Jak napsal list The New York Times, její případ poukázal na to, do jaké míry afghánská vláda závisí v otázce obrany země na nespolehlivých ozbrojených skupinách.

Ájšová, která velela až 150 mužům, nyní tráví čas na lůžku, má nemocná kolena. V minulosti si vysloužila přezdívku Kaftar, což ve fársí znamená holub, "protože se pohybovala a útočila s elegancí ptáka".

Tálibán minulý týden ohlásil, že sláva velitelky Kaftar a jejích mužů skončila, protože se hnutí vzdali. Zprávu potvrdily baghlánské úřady i ženini příbuzní. Podle nich to byla otázka přežití, neboť údolí, kde tato skupina působila, je nyní obklíčeno jinými milicemi, které se už Tálibánu vzdaly dříve. Člen baghlánské provinční rady uvedl, že členové Tálibánu strávili ve velitelčině domě noc a ráno odešli se 13 puškami a dalším vojenským vybavením.

Jeden ze synů Ájšové ale prohlásil, že jde spíš o příměří než o to, že by se matka vzdala. "Je to jenom povídačka. Matka je nemocná. Nepřidala se k Tálibánu. Už s Tálibánem nebojujeme. Máme zbraně ke své obraně proti nepříteli," řekl Ráz Mohammad, jeden ze tří synů, kteří Kaftar zbyli. Tři další zahynuli v minulých bojích.

Tálibánu kapitulace této skupiny velké vojenské vítězství nepřináší, ale je to příspěvek k propagandě proti afghánské vládě. Tálibán ukazuje, že v krvavém konfliktu se další a další skupiny připojují k němu.

Spojení s velitelkou-ženou ale může být pro Tálibán, který za své vlády ženy zavíral v domech, problematické. V současných jednáních s vládou musí svou příští pozici vůči ženám ještě vyjasnit. Smíření s velitelkou je pro stoupence Tálibánu stravitelnější v souvislosti s tím, že Kaftar byla schopná jako žena obstát v hluboce konzervativní části země.

Případ poukazuje na to, do jaké míry afghánská vláda závisí na nespolehlivých milicích, jež bojují mezi sebou navzájem a přebíhají k protistraně. Prezident Ašraf Ghaní se k milicím moc jasně nevyjadřuje. Když se ujal v roce 2014 úřadu, prohlásil, že tyto skupiny rozpustí. Velitelé na to reagovali po svém a přestali proti Tálibánu bojovat, takže bojovníci Tálibánu vpochodovali do Kunduzu. V posledních letech Ghaní začal brát milice na milost a v létě prohlásil, že se do některých bude více investovat.

Kaftar si začala vydobývat slávu bojem proti sovětským oddílům, které zaplavily její údolí za invaze, jež začala roku 1979. Od té doby bojuje a dokázala vybudovat milici na ochranu celého údolí. Zahnala i Tálibán, když v 90. letech zabral většinu Afghánistánu. Traduje se historka, jak dostala provinčního velitele Tálibánu do situace, z níž nemohl vyjít se ctí: Prohlásila totiž, že když zatkne ona jeho, posadí ho na osla a proveze celým městem, aby se mu lidi vysmáli, že ho přemohla žena; když zatkne on ji, odsoudí ho město za to, že zadržel ženu.

Když afghánská vláda po invazi vedené USA v roce 2001 milice jako ty její začala odzbrojovat, řekla, ať si vláda přijde, že uvidí. V Kábulu ji oslavovali jako hrdinku v boji proti Tálibánu a jako inspiraci žen. "Tahle válka neskončí mírem - tu vyřeší jenom bůh nebo tenhle krásný kalašnikov. Tálibán není schopen se změnit ani se zreformovat," řekla jednou se svým samopalem na klíně.

V bojích, které vedla, padlo 20 jejích příbuzných a v posledních letech je provázely rodinné hádky, jedna z nich s vlastní sestrou. Po jednom takovém vražedném boji Kaftar vyhnala z údolí příbuzného, který se vzápětí přidal k Tálibánu a jemuž se nyní ona sama vzdala. Proto se stále neví, zda byl její krok spíš příměřím obou znepřátelených rodin, anebo kapitulací, o níž mluví Tálibán. V Afghánistánu se ale stále více stírají bojové fronty, takže je to vlastně totéž.

"Velitelka Holub byla vetchá bojovnice a poražená žena. Osamocená přežívala díky své pověsti a schopnosti nahánět strach, což patřilo k mýtu o ní. V Afghánistánu se snadno vytvoří mýtus, možná mnohem snadněji než skutečná vojenská zdatnost," napsala střízlivě Jennifer Percyová v magazínu The New Republic.