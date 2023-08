NYT: Válka na Ukrajině si vyžádala téměř 500.000 mrtvých a zraněných vojáků

New York - Válka mezi Ruskem a Ukrajinou si vyžádala téměř 500.000 mrtvých a zraněných vojáků, uvedl deník The New York Times (NYT) s odvoláním na americké činitele. Počet obětí téměř rok a půl trvajícího konfliktu vyvolaného Moskvou navíc v posledních měsících, kdy se Kyjev snaží znovudobýt ztracená území, rychle roste.

Na ruské straně dosud podle amerických činitelů přišlo o život až 120.000 vojáků a dalších 170.000 až 180.000 jich utrpělo zranění. Na straně Ukrajiny odhady vychází z počtu zhruba 70.000 zabitých vojáků a 100.000 až 120.000 zraněných.

Američtí činitelé ale přiznávají, že je velmi obtížné dobrat se přesných čísel, a to i z toho důvodu, že Moskva počty svých zabitých a zraněných vojáků podhodnocuje a Kyjev vůbec žádná čísla nezveřejňuje. Je však zřejmé, že během tříměsíční ukrajinské protiofenzivy počet zabitých na východě Ukrajiny stoupl.

Odhady činitelů ve Washingtonu, které vycházejí mimo jiné ze satelitních snímků, zachycené komunikace nebo sociálních sítí, také ukazují na to, že Rusko má k dispozici mnohem větší počet vojáků. Celkem jich je i včetně záloh a polovojenských jednotek kolem 1,3 milionu, zatímco na ukrajinské straně zhruba 500.000.