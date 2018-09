New York - Americké tajné služby zahájily prověrku bezpečnosti bývalých ruských agentů, kteří se dali do služeb Američanů a nyní žijí na utajených místech v USA. Napsal to dnes list The New York Times. Impulsem se stal útok na ruského dvojího agenta Sergeje Skripala v jihoanglickém Salisbury, který mají podle Londýna na svědomí dva agenti ruské vojenské rozvědky.

Ruská špionáž v posledních letech dohledala několik Rusů, kteří tajně spolupracovali s CIA a usadili se pak v USA v rámci přísně tajného usídlovacího programu, uvedl newyorský list. Americká kontrašpionáž se pustila do komplexní prověrky bezpečnosti každého z nich.

Kontroluje se jejich ochrana a vyhodnocují případná slabá místa. Američtí agenti se snaží zjistit, jak by mohlo být možné zjistit místo pobytu ruských zběhů prostřednictvím sociálních sítí a informací sdílených s příbuznými.

Ohrožení ze strany prezidenta Vladimira Putina, bývalého agenta sovětské tajné služby KGB, je podle amerických činitelů "reálné a všudypřítomné". Podle bývalého experta FBI Mikea Rochforda jde o "temné dědictví mrtvého sovětského režimu".