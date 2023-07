NYT: Ukrajinští vojáci čelí na severovýchodě země intenzivním ruským útokům

Moskva - Ruské síly jsou sice na většině fronty na Ukrajině v defenzivě, na asi stokilometrovém úseku na severovýchodě země se jim ale daří podnikat útočné operace, uvedl dnes americký list The New York Times, který se odvolává na výpovědi ukrajinských vojáků. Rusové podle nich útočí pomocí dronů, dělostřelectva i cestou pozemních operací v oblasti kolem měst Kupjansk, Svatove a Kreminna.

"Některé dny střílejí bez ustání," řekl listu velitel 100. brigády ukrajinské teritoriální obrany Oleh Matvijčuk. "Hledají slabé místo a pak zaútočí," doplnil.

Intenzita bojů v této oblasti se v uplynulých měsících střídavě snižovala a zvyšovala a boje k zásadním změnám pozic zatím nevedly. Podle ukrajinských vojáků zde Rusové uplatňují podobnou taktiku jako v Bachmutu - spoléhají se na velké množství vojáků a zbraní.

Podle popisu Ukrajinců ruské operace v oblasti vypadají tak, že ruští vojáci nejprve ostřelují pozice raketami a minomety, aby zničily ukrajinské obranné konstrukce. Poté vysílají do útoku oddíl složený z deseti až 12 lidí, kteří byli naverbovaní do bojů ve věznicích a nejsou profesionálními vojáky. Za nimi jdou čečenští bojovníci, kteří těmto mužům brání v ústupu. Až za nimi pak do útoku nastupují profesionální vojáci. Rusové podle ukrajinských vojáků ale neznají tuto oblast dostatečně dobře, a jejich útoky jsou proto spíše chaotické.

Minulý týden Moskva ohlásila, že ruské síly u Kupjansku postoupily o 1,5 kilometru. Postup ruských jednotek u tohoto města předtím o víkendu připustily i ukrajinské úřady. Podle deníku The New York Times se Rusové snaží dostat k řece Oskil, která protéká městem, aby získali nárazníkovou zónu kolem Luhanské oblasti.

Stejně tak se asi o 100 kilometrů dál na jih snaží o postup na Lyman, který by jim posloužil jako výchozí bod k dalšímu postupu v Doněcké oblasti. Kupjansk i Lyman se podařilo ukrajinským silám osvobodit loni na podzim. The New York Times připomněl, že intenzivní ruská aktivita podle britské vojenské rozvědky svědčí o důležitosti, jakou tomuto regionu Rusko přikládá. Ruské síly zde vynakládají velké úsilí i přes tlak, kterému čelí na frontě v jižní části Ukrajiny.