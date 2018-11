Tokio - Levandulové soli do koupele. Levandulové svíčky. Levandulové sáčky do bot, auta nebo prádelníku. Levandulové rozprašovače. Levandulové esenciální oleje. Levandulové uklidňující pilulky pro lidi i pro psy. A na pinterestu je 370 receptů na levandulové dezerty. Lidé milují levanduli, napsal zpravodajský server The New York Times.

Tuhle fialově kvetoucí rostlinku lidé využívají přinejmenším od středověku. Pěkně voní, ale to není všechno. Zadejte si levanduli do googlu a ve výsledcích se budou opakovat slova jako upokojující, uklidňující, relaxační, uvolňující. Levandule údajně dokáže zmírňovat stres a úzkost. Ale jsou tyto účinky víc, než jenom lidovou medicínou?

Ano, jsou, odpovídá Hideki Kašiwadani, fyziolog a neurolog japonské univerzity Kagošima - přinejmenším u myší. "Mnoho lidí přistupuje k účinkům různých vůní se skepsí," uvedl Kašiwadani. "Ale mezi různými pověrami je i pravda založená na vědeckých základech," dodal.

Ve studii, která vyšla v odborném časopise Frontiers in Behavioral Neuroscience, Kašiwadani s kolegy zjistili, že čichání linaloolu - terpenového alkoholu přirozeně se vyskytujícího ve vůni levandule - je tak trochu jako dávka valia.

Účinkuje na stejnou oblast myšího mozku, ovšem bez vedlejších účinků valia, jako je únava či ospalost. Látka se přitom nemusí podávat nitrožilně, jak se dosud předpokládalo. Úlevu od úzkosti u myší spustilo obyčejné vdechování zdravým nosem.

Kašiwadani a jeho kolegové se začali zajímat o to, jak by mohl linalool účinkovat na snížení úzkosti, když zkoumali jeho účinky na zmírnění bolesti u myší. Ve své předchozí studii si povšimli, že přítomnosti linaloolu myši zřejmě uklidňuje.

V této studii vystavili myši linaloolovým výparům z filtračního papíru uvnitř speciálně vytvořené komory, aby zjistili, jestli jeho vůně myši uklidní. Myši vdechující linalool byly dychtivější zkoumat své okolí, což naznačuje, že cítily menší úzkost než normální myši. Nechovaly se přitom, jako by byly opilé, jako jejich kolegyně, které dostaly dávku benzodiazepinů - léků používaných proti úzkosti.

Obdobné testy s lidmi se zatím neuskutečnily, ale Kašiwadani předpokládá, že linalool by mohl stejně fungovat na mozek člověka a dalších savců, kteří mají podobné emoční systémy obvodů.

To by bylo významné zjištění, protože úzkostné poruchy postihují jen ve Spojených státech téměř pětinu všech dospělých a spousta léků, které se používají na jejich zmírnění, má vedlejší účinky, které jsou leckdy snášeny hůře než samotná úzkost. Kdo by si pak raději nečichl levandule a nedopřál si klid mysli bez vedlejších účinků?

K tomu ovšem máme zatím ještě hodně daleko, upozornil Kašiwadani. Linalool je jen jednou částí levandulové vůně. Není jasné, jak na člověka bude působit - jaká by měla být správná dávka? A jak by se měla podávat? Kromě toho má lidský organismus schopnost navyknout si na to, co dostává příliš často. Takže pokud si pokoj prosáknete levandulovou vůní v naději, že dosáhnete trvalého klidu, míru a vyrovnanosti, po čase ji přestanete vnímat - a úzkost se vrátí.