NYT: U Vuhledaru se odehrála dosud největší tanková bitva války na Ukrajině

Kyjev - U města Vuhledar se v uplynulých třech týdnech odehrála dosud největší tanková bitva války na Ukrajině. Podle listu The New York Times (NYT) to uvedli představitelé ukrajinské armády, kteří vyčíslili ruské ztráty v tomto vojenském střetnutí na východě Ukrajiny na 130 obrněných vozidel. Své ztráty Kyjev nezveřejnil. Americký list zdůraznil, že tvrzení Ukrajinců není možné nezávisle ověřit.

Obě strany vyslaly do boje tanky, které se pohybovaly po polních cestách a manévrovaly kolem zdejších stromořadí. "Když bylo po všem, Rusko nejenže nedokázalo dobýt Vuhledar, ale navíc udělalo stejnou chybu, která stála Moskvu stovky tanků na začátku války: postupem v kolonách, které se dostávaly do léček," uvedl americký deník.

Ukrajinská armáda podle něj uvedla, že Rusko v třítýdenní bitvě o město v Doněcké oblasti ztratilo nejméně 130 tanků a obrněných transportérů. Podle vojenských velitelů byly ztráty těchto vozidel natolik velké, že Rusko muselo změnilo taktiku a uchýlit se pouze k útokům pěchoty.

"Pozorovali jsme cesty, po kterých jezdili, pak jsme se schovali a čekali," popsal ukrajinskou taktiku jeden z ukrajinských vojáků. Vybrané polní cesty zůstaly záměrně nezaminovány, aby byli Rusové nuceni postupovat ve zranitelných kolonách. Tanky a další vozidla se pak stávaly terčem ukrajinského dělostřelectva, protitankových střel či min, pokud nezaminovaný koridor opustily. Nasazeny byly také raketomety HIMARS, které se běžně používají k zásahům nepohyblivých cílů.

NYT zdůrazňuje, že tvrzení ukrajinské strany není možné nezávisle ověřit. Sama Ukrajina navíc své ztráty nezveřejňuje. Deník však zmiňuje v uplynulých dnech široce sdílené záběry z ukrajinských dronů, které ukazují množství ohořelých zbytků ruských obrněných vozidel na polích v okolí Vuhledaru. Připomíná také ostrou kritiku výkonů ruské armády u Vuhledaru ze strany proválečných ruských blogerů.