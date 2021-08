NYT: Týden vlády Tálibánu v Kunduzu je ukázkou budoucnosti Afghánistánu

Kábul - Tálibán dobyl severoafghánský Kunduz 8. srpna a jeho novým starostou jmenoval Gula Mohammada Eljáse. Kunduz Tálibánu vzdoroval několik týdnů a po bojích byl v troskách. Byly tam stržené dráty elektrického vedení, k většině obyvatel se nedostala voda, v ulicích se povalovaly odpadky. Pracovníci správy města, kteří dříve takové problémy řešili, se ze strachu před Tálibánem ukryli ve svých domovech. Eljás na ně šel nejprve po dobrém, píše o situaci v Kunduzu The New York Times.

Snažil se je přimět k návratu do práce, avšak i v dalších dnech zůstala většina kanceláří města prázdná. Eljás se začal znepokojovat a musel přitvrdit. Bojovníci Tálibánu začali obcházet adresy a vyhledávat absentéry, na kontrolní stanoviště ve městě postavili stovky ozbrojených mužů. Na zdi u vchodu do nemocnice se objevil příkaz: "Zaměstnanci se musejí vrátit do práce, jinak je Tálibán potrestá." To, co prožívá Kunduz, možná čeká v budoucnu i zbytek Afghánistánu.

Ani po několika dnech se Tálibánu nepodařilo zlákat úředníky k návratu do práce, takže sáhl k teroru, tvrdí občané, které se podařilo telefonicky dostihnout.

"Bojím se, jelikož nevím, co bude a co udělají (Tálibán). Musíme se na ně usmívat, protože se bojíme. V hloubi duše jsme nešťastní," řekl jeden z nich.

Úředníkovi Atíkalláhovi Omarchílovi člen Tálibánu zavolal tři dny po dobytí města a řekl mu, aby šel do práce, protože s ním chce mluvit starosta. Omarchíl byl doma ode dne, kdy se armáda začala stahovat. Zažil podobnou situaci dvakrát, v letech 2015 a 2016, kdy Tálibán Kunduz nakrátko dobyl. Tehdy byl ale vždy s pomocí amerického letectva přinucen odejít. Tentokrát vojáci kapitulovali, předali své zbraně i auta, takže bylo jasné, že záchrana se nekoná.

Když Omarchíl vstoupil na radnici, zjistil, že rozsáhlý objekt zůstal nepoškozený. Vládní vozy, auta na svážení odpadu i počítače byly tam, kde byly před vstupem bojovníků Tálibánu, známých tím, že dobytá města rabují. Ze zdí však zmizely portréty prezidenta Ašrafa Ghaního a na jejich místo Tálibán zavěsil své vlajky. Omarchíl se připojil k osmi kolegům z radnice a jednomu z velitelů Tálibánu Eljásovi, který prohlásil, že je nový starosta.

Tento mladý muž s plnovousem všechny ujistil, že se Tálibán na nich nebude mstít, a apeloval na návrat do práce, což zlepší morálku ostatních. Všem dal své telefonní číslo s pokynem, aby mu zavolali, kdyby měli s bojovníky problém. "Dobyli jsme město a chceme lidem zajistit základní služby," řekl Eljás.

Během schůzky přišel na radnici jeden obchodník a chtěl mluvit se starostou. V bojích byl jeho stánek podobně jako v případě většiny jeho kolegů zničen. Obchodníci nyní chtěli, aby jim Tálibán zaručil, že se mohou v bezpečí vrátit do svých obchodů a zbylé zboží odvézt a ochránit před zloději. Eljás nejen souhlasil, ale nabídl i úhradu nákladů za taxi a autobusové jízdné, které obchodníci utratí při záchraně svého majetku.

Eljás pak vyjednával s dalšími členy správy, po státní kanalizační a vodní společnosti chtěl, aby obnovila dodávky vody. Když mu ředitel řekl, že je nejprve třeba opravit elektrické vedení, nařídil šéfovi odboru energetiky, aby donutil své lidi vrátit se do práce. Totéž přikázal nový šéf odboru zdravotnictví místní nemocnici. Bojovníci zajistili vodu zdravotníkům a nabídli 500 afghání (130 korun) všem strážcům nemocnice na úhradu večeře.

Věci se daly trochu do pohybu, auta začala odklízet odpadky, elektrikáři opravovali vedení. Klid ale nezavládl. Obchody zůstaly zavřené, majitelé odvezli zboží domů. Tálibán rozestavěl hlídky, občané se stále báli náletů a nevycházeli odpoledne ven.

"Lidé se bojí, jestli někdo říká, že jsou šťastní, lže. Všichni mají strach, co bude dál," řekl zaměstnanec odboru zdravotnictví.

Do konce týdne se mnohé z obav potvrdily. Členové Tálibánu v nemocnici pořídili seznam telefonních čísel a adres zaměstnanců a začali je obvolávat s pokynem, aby se vrátili do práce. Jednoho telefonát zastihl v Kábulu. Nasedl do autobusu o půlnoci a do nemocnice v Kunduzu šel hned po příjezdu. Ozbrojenci tam dělali registraci přítomných. Ženy ze strachu přišly do práce v burkách a v nich pracovaly na ošetřovně i chirurgickém sále. "Jejich (Tálibánu) ozbrojení lidé jsou před nemocnicí i na jejím dvoře, se zbraní v rukách přijíždějí i zranění členové Tálibánu," sdělil tento nemocniční zaměstnanec.

Eljás svolal na radnici další schůzi ve středu a tentokrát měl po boku ozbrojence. Pracovníci tiskového oddělení dostali pokyn zůstat doma a stejně tak ženy zaměstnané ve správě. Eljás vyhlásil zákaz prodej alkoholu a mražených kuřat, která neodpovídají zásadám islámské tradice halál. Do Kunduzu se podle všeho vrátila striktní pravidla, jaká Tálibán hlásal za své minulé vlády Afghánistánu.