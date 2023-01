NYT: Twitter zvažuje prodej některých uživatelských jmen, aby zvýšil tržby

New York - Společnost Twitter zvažuje, že kvůli zvýšení tržeb prodá některá uživatelská jména. Informoval o tom dnes list The New York Times (NYT) s odvoláním na obeznámené zdroje. Zaměstnanci podle nich tuto možnost probírají nejméně od loňského prosince, softwaroví inženýři debatují o jejich možném prodeji formou internetových aukcí. Není však jasné, zda se tento projekt uskuteční a také zda se plán týká všech uživatelských jmen, nebo pouze nějaké části z nich, dodaly zdroje NYT.

Společnost Twitter loni v říjnu za 44 miliard dolarů (nyní zhruba 982 miliard Kč) koupil šéf automobilky Tesla Elon Musk. Ten minulý měsíc uvedl, že chce začít odstraňovat neaktivní účty a uvolnit 1,5 miliardy uživatelských jmen. Hodnotu mají přitom jen některé z nich, například jména známých osob, značek či obecně populární jména.

Převzetí Twitteru podle Reuters doprovází chaos a kontroverze. Musk od října snížil výdaje podniku, nařídil propouštění, snížil další náklady a zastavil platby některým dodavatelům. Zároveň se snaží najít nové cesty, jak vydělat peníze, protože Twitter zažívá prudký pokles příjmů z reklamy. Twitter chce například zpoplatnit užívání modré ikony označující ověřený profil. Společnost také podala na americkém ministerstvu financí dokumenty potřebné k tomu, aby mohla zpracovávat platby.

Musk uvedl, že má vizi a chce vytvořit "aplikaci pro vše", která by se podobala čínské platformě WeChat. Tu používá více než miliarda lidí k vyhledávání zpráv, propojení s přáteli, provádění plateb a objednávání jídla.