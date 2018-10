Washington - Donald Trump se v 90. letech minulého století dostal k realitnímu dědictví po svém otci z velké části daňovým úskokem. Napsal to na základě vlastního obsáhlého vyšetřování list The New York Times. Právníci prezidenta obvinění popřeli jako stoprocentně smyšlené. Trump podle amerického listu zdědil po otci byznys v dnešní hodnotě nejméně 413 milionů dolarů (přes devět miliard korun).

Trump se dopustil daňových intrik, mezi nimiž byly i případy vyložených podvodů, tvrdí list mimo jiné na základě analýzy dvou set daňových přiznání Trumpova otce, která získal. Do pletich byli zapleteni i prezidentovi potomci.

Donald Trump vždy tvrdil, že mu jeho otec, newyorský realitní magnát Fred Trump, nikdy téměř žádnou finanční pomoc neposkytl. Pátrání newyorského listu ale údajně prokázalo, že Trump dostával miliony z otcova realitního byznysu od raného dětství do dnešních dnů. Velkou část těchto peněz prý dostal prezident díky tomu, že pomáhal svým rodičům krátit daně.

Trump spolu se svými dětmi vytvářel fingované firmy, aby zamaskoval milionové dary od svých rodičů. Pomáhal rovněž svému otci zajistit si neoprávněné daňové úlevy v hodnotě dalších milionů. Přičinil se o vytvoření strategie, při níž bylo realitní jmění rodičů podhodnoceno v daňových výkazech o stovky milionů dolarů, aby si pak Donald Trump výrazně snížil daňový odvod v okamžiku, kdy byl majetek převáděn na něj a na jeho děti, píše The New York Times.

Americký daňový úřad IRS se příliš nepřičinil, aby těmto praktikám zabránil. Fred a Mary Trumpovi, rodiče prezidenta, svým dětem převedli majetek za víc než miliardu dolarů, což by při darovací a dědické dani ve výši 55 procent znamenalo daňový odvod ve výši nejméně 550 milionů. Daňové výkazy ukazují, že odvod činil 52,2 milionů, tedy jen asi pět procent, napsal list.

Trumpův právník Charles Harder na údajné odhalení newyorského deníku reagoval písemným prohlášením, podle něhož jsou nařčení z podvodů a daňových úniků "stoprocentně falešná a vysoce hanlivá". Nikdo se nedopouštěl podvodů ani úniků, napsal advokát. "Fakta, o něž The New York Times opírá svá falešná obvinění, jsou mimořádně nepřesná," uvedl Harder.

Za rodinu Trumpových se k článku newyorského deníku vyjádřil Robert Trump, mladší bratr prezidenta. Odmítl komentář s tím, že dědictví daňově vypořádal federální IRS i berní úřady státu New York.

Pokud by se provinění potvrdilo, nelze je nejspíš vzhledem k promlčení trestně stíhat. Za daňové podvody by bylo ale možné viníky trestat v občanském soudním řízení, uvedl list.