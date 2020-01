NYT: Trump loni v srpnu řekl svému poradci o tlaku na Ukrajinu

Washington - Americký prezident Donald Trump loni v srpnu řekl svému tehdejšímu bezpečnostnímu poradci Johnu Boltonovi, že chce zmrazit vojenskou pomoc pro Ukrajinu ve výši 391 milionů dolarů do té doby, než tamní představitelé pomohou s vyšetřováním demokratů, včetně Trumpova rivala v prezidentském klání Joea Bidena. Informoval o tom v neděli list The New York Times (NYT). Právě kvůli svému chování vůči Ukrajině čelí nyní americký vůdce ústavní žalobě.

Žalobu, o které nyní rozhoduje americký Senát a která by teoreticky mohla vést k odvolání prezidenta z úřadu, vznesla demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů. Donald Trump obvinění ze zneužití funkce a z obstrukcí vůči Kongresu odmítá a očekává se, že horní komora ho podpoří.

Podle amerického deníku The New York Times se popis klíčové debaty mezi Trumpem a jeho bezpečnostním poradcem objevuje v knize, na které Bolton pracuje. Jak poznamenala agentura AP, Boltonova slova nahrávají demokratům, kteří proti Trumpovi vznesli ústavní žalobu, a naopak mohou narušit plány na obhajobu prezidenta.

Bolton odešel z funkce prezidentského poradce loni v září; podle Trumpa byl vyhozen, Bolton tvrdí, že kvůli sporům s prezidentem rezignoval sám. Nedávno se bývalý poradce nechal slyšet, že je ochoten v rámci impeachmentu svědčit, bude-li před senátory předvolán.