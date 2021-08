NYT: Tálibán pátrá po lidech, kteří spolupracovali se Západem, a vyhrožuje jim

Kábul/New York - Hnutí Tálibán zintenzivnilo pátrání po Afgháncích, kteří v posledních dvou desítkách let spolupracovali se silami NATO, USA nebo západními diplomaty, a zatýká je nebo vyhrožuje smrtí či zatčením jejich blízkým. Uvádí se to v neveřejném interním dokumentu sepsaném pro OSN, informoval dnes list The New York Times. Upozornil také, že zprávy o pronásledování Afghánců, kteří pracovali pro západní země či organizace, se množí navzdory opakovaným ujištěním Tálibánu, že se těmto lidem nebude nijak mstít.

V dokumentu stojí, že ozbrojenci Tálibánu chodí dům od domu a pátrají po konkrétních osobách. Vyhrožují přitom, že pokud se hledaní dobrovolně nevzdají, čeká jejich rodiny odplata. V ohrožení jsou podle této zprávy zejména členové afghánské armády, policie a pracovníci rozvědek.

Zpráva obsahuje například reprodukovaný dopis s datem 16. srpna adresovaný agentovi z protiteroristické jednotky, který spolupracoval i s britskými a americkými silami a nyní se skrývá. Dopis jej vyzývá, aby se hlásil u tálibánských úřadů a pokud tak neučiní, dostane se jeho rodině zacházení "podle práva šaría".

Vedení Tálibánu v uplynulých dnech opakovaně ujišťovalo, že obyvatelé země mohou zůstat v klidu a že žádné nebezpečí nehrozí ženám, diplomatům ani příslušníkům ozbrojených složek. Jejich prohlášení však vzhledem ke zkušenostem s krutým režimem islamistů, když zemi vládl pět let, než ho zahraniční intervence v roce 2001 moci zbavila, vzbuzuje spíše skepsi. Západní země se pokoušejí z Afghánistánu evakuovat nejen své občany, ale i své afghánské spolupracovníky, kteří jsou podle nich v ohrožení.