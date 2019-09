NYT: Stanice RFE/RL zřejmě obnoví vysílání do Maďarska

New York - Americká rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) sídlící v Praze možná obnoví své vysílání do Maďarska, které zrušila v roce 1993 v přesvědčení, že svou roli s koncem studené války splnilo. Napsal to list The New York Times (NYT). Krok, který by musel schválit Kongres, zvažuje americká Agentura pro globální média, která na provoz stanice dohlíží.

Podle newyorského listu by obnovení maďarského vysílání potvrdilo ústup Maďarska od zásad svobodného a otevřeného vládnutí. Bylo by zároveň ranou pro prezidenta Donalda Trumpa, který s autoritářským maďarským vůdcem Viktorem Orbánem udržuje přátelské styky. Souhlas Kongresu by mohl přijít už během září, píše list.

"Domácí přípravu jsme dokončili, projekt má širokou podporu, jsme připraveni to spustit," prohlásil šéf RFE/RL John Lansing. Redakce by sídlila v Maďarsku, přípravný provoz by byl zahájen příští rok v květnu a ostrý start by následoval ode dneška za rok.

Trump považuje Orbána za spojence, píše NYT. Setkali se letos v květnu, kdy byl maďarský premiér pozván do Bílého domu. List naznačil, že proti obnovení maďarské redakce se staví velvyslanec USA v Budapešti David Cornstein, bývalý klenotník a Trumpův přítel. Chce záruky, že RFE/RL se nesoustředí na negativní informace o maďarské vládě a nebude se zabývat investigativní prací. Zákony USA přitom zakazují vládním politikům vměšovat se do redakční práce RFE/RL, což platí i pro Cornsteina, upozorňuje list.

Rozhlasové vysílání RFE/RL bylo letos obnoveno do Bulharska a Rumunska, kde bylo zastaveno v roce 2004 respektive 2008. Maďarsko, na rozdíl od Bulharska a Rumunska, zůstává jedinou zemí, která je podle hodnocení americké organizace Freedom House jen "částečně svobodná", upozorňuje NYT.