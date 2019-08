NYT: Sankce proti Zarífovi odřízly cestu k rozhovorům s Íránem

Washington - Za nezvyklý krok označil list The New York Times (NYT) středeční uvalení sankcí na íránského nejvyššího diplomata Mohammada Džaváda Zarífa. Podle listu si USA postihem muže, který pomohl vyjednat dohodu o íránském jaderném programu, odstřihly cestu k obnovení rozhovorů. List připomíná, že po odklizení Zarífa, který v USA studoval a má tam mnoho kontaktů, není jasné, kde se najde jiný zkušený prostředník potenciálních rozhovorů.

Nikdo z americké administrativy zatím nevyjasnil, zda USA hodlají Zarífovi bránit v cestách i do institucí OSN sídlících v USA. Sankcemi proti němu hrozil Bílý dům už v červnu a Zaríf při svém nedávném pobytu v USA poskytl několik rozhovorů a nad těmito dohady se pousmál.

Americkému ministru zahraničí Mikeovi Pompeovi se to podle newyorského listu nelíbilo, protože prohlásil, že Zaríf zneužívá podmínky víza, které ho omezovalo jen na pohyb ve třech budovách OSN a na kontakty související s agendou OSN.

Zaríf cestuje na jednání OSN do USA často a podle NYT tam šikovně brání postoj Teheránu. Při minulé návštěvě řekl, že USA musejí jadernou dohodu z roku 2015 dodržovat z čestných důvodů, protože žádná mezinárodní organizace nedospěla k závěru, že ji Írán porušuje.

Zaríf je schopen vyjadřovat se hovorovou angličtinou a vtipně jí komentovat americkou politickou scénu. V Teheránu mu to škodí a jeho kritici mu přezdívají Zaríf Američan. Pode nich Zaríf dohodou z roku 2015 prodal Teherán a nechal se napálit svým tehdejším americkým protějškem Johnem Kerrym.

Americká administrativa podle NYT ztratila se Zarífem trpělivost, protože podle ní nemá pravomoc činit důležitá rozhodnutí. Zaríf byl ale dost vlivný, když dokázal v roce 2015 prosadil dohodu u vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který jí moc nakloněn nebyl.

USA tvrdí, že jim jde o novou dohodu, která zahrne všechny složky destruktivního chování Íránu. "Jediná cesta vpřed je široká dohoda zahrnující všechny hrozby Íránu. Do té doby bude naše kampaň diplomatické izolace a maximálního ekonomického tlaku na Írán pokračovat," řekl Pompeo.

Wendy Shermanová strávila při vyjednávání dohody se Zarífem mnoho hodin. Sankce proti němu označila za "nebezpečné vyhrocování, které škodí prezidentovu záměru jednat s Íránem bez podmínek". Pozastavila se nad tím, že na jedné straně USA trestají Zarífa, na druhé prodlužují výjimku ze sankcí na jadernou spolupráci s Íránem. Podle Shermanové je do doklad toho, že se v administrativě nemohou shodnout, zda s Íránem jednat, nebo válčit.

USA zařadily ministra zahraničí Íránu na sankční seznam

Spojené státy zařadily íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa na sankční seznam. Na svém <a href="https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190731.aspx">webu</a> to dnes oznámilo americké ministerstvo financí, které sankce spravuje. Zaríf podle agentury Reuters uvedl, že USA ho daly na černou listinu, protože představuje hrozbu pro americkou agendu. Íránský prezident Hasan Rúhání chování Spojených států označil za "dětinské", podle amerického republikánského senátora Randa Paula toto rozhodnutí zavírá dveře pro dialog s Teheránem.

Už v červnu USA zahrnuly do svých sankcí íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

"Zaríf je mezinárodní tváří režimu, který využívá propagandu a dezinformační kampaně k podpoře jaderného programu, programu balistických raket a teroristických sítí," citovala DPA zdůvodnění Zarífova potrestání. "Trpělivost je u konce, prezident Trump dnes rozhodl," dodala DPA s odvoláním na nejmenované činitele administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Důvod, proč mě USA zařadily (na sankční seznam), je to, že jsem hlavním mluvčím Íránu po celém světě," napsal Zaríf na twitteru. "Je pravda skutečně tak bolestivá? Nemá to na mě a ani na mou rodinu žádný dopad, neboť nemám za hranicemi Íránu žádný majetek a ani zájmy. Děkuji za to, že mě považujete za tak velikou hrozbu vaší agendy," dodal íránský ministr zahraničí.

Reuters s odvoláním na představitele Trumpovy administrativy napsal, že Washington bude případ od případu zvažovat okolnosti Zarífových cest do USA, a to včetně návštěv OSN v New Yorku, zároveň ale budou USA dodržovat své závazky vůči OSN.

USA podle Reuters již nepovažují Zarífa za hlavní osobu, se kterou by v případě jaderných rozhovorů vyjednávaly, v takové situaci budou chtít jednat s někým, kdo ve věci může na íránské straně rozhodovat.

Americký senátor Rand Paul na twitteru napsal, že "uvalování sankcí na diplomaty diplomacii oslabuje".

Podle prezidenta Rúháního si USA počínají dětinsky. "Američané se uchýlili k dětinskému chování. Každý den říkají 'Chceme jednat bez podmínek'...a pak vyhlásí sankce proti ministrovi zahraničí. Znamená to, že ztratili schopnost racionálně uvažovat," řekl dnes Rúhání v televizi. V reakci na sankce proti Chameneímu v červnu prohlásil, že jde o výraz zoufalství a mentálního opoždění Bílého domu.

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem jsou dlouhodobě vypjaté, mimo jiné i kvůli jadernému programu Teheránu. Íránské gardy navíc na konci června sestřelily v oblasti americký dron. Podle Teheránu se tak stalo v prostoru nad íránskými vodami, USA ale trvají na tom, že dron byl v mezinárodním vzdušném prostoru.