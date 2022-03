NYT: Ruští generálové pro komunikaci používají nezabezpečené kanály

New York - Ruští generálové ke komunikaci používají nezabezpečené kanály včetně mobilních telefonů a vysílaček, napsal deník The New York Times s odkazem na dva americké armádní zdroje. Nejméně jeden z ruských generálů byl podle nich zabit poté, co ukrajinská rozvědka zachytila jeho hovor, lokalizovala jej a zaútočila na něj.

Ukrajinská armáda podle Kyjeva od začátku ruské invaze zabila už čtyři ruské generály, přičemž ruská strana potvrdila smrt jen prvního z nich. Byl jím generálmajor Andrej Suchoveckij, zástupce velitele 41. armády. Suchoveckij byl zabit 28. února po zásahu odstřelovačem, informoval server Independent s odvoláním na armádní zdroj.

Ruská strana dosud nepotvrdila zabití generálmajora Vitalije Gerasimova z 8. března, veterána ze Sýrie a Čečenska, generálmajora Andreje Kolesnikova z 11. března a generálmajora Olega Miťajeva z 15. března. Miťajev podle poradce ukrajinského ministerstva vnitra Antona Heraščenka padl v úterý při útoku na Mariupol.

Ruské ministerstvo obrany o svých padlých na Ukrajině informovalo pouze v jediném případě, a to 2. března, kdy hlásilo 498 obětí.