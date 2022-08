NYT: Proč se v newyorských autech zabydluje čím dál více krys

New York - Newyorčanka Libby Denaultová jezdí už osm let se svým vozem Prius do stejného autoservisu v Brooklynu na seřízení a další opravy, které tu vždy zvládli rychle a spolehlivě. Loni v lednu ale byli mechanici v autoopravně Urban Classics v koncích: Na palubní desce vozu stále blikalo upozornění "zkontrolujte motor", přestože vůz neměl žádné problémy, píše zpravodajský server The New York Times (NYT).

"Udělali spoustu testů, ale pořád nemohli přijít na to, čím to je," říká Denaultová. Ale nakonec se jim přece jen podařilo najít zdroj potíží - krysu, která překousala drát senzoru. Oprava přišla na 700 dolarů (zhruba 17.000 Kč).

Krysy či potkani, kteří se zabydlí pod kapotami aut, nejsou pro Newyorčany žádnou novinkou. Ale v posledních dvou letech v mnoha newyorských opravnách zaznamenali výrazně zvýšený počet řidičů, za jejichž problémy s vozem mohou hlodavci. Podle některých mechaniků se za pandemie covidu-19 počet podobných případů zdvojnásobil.

"Vidím nová auta, stará auta, všichni teď přicházejí s problémy s krysami," řekl mechanik z autoopravny v Hell's Kitchen Ozzy Dayan. "Mám díky tomu hodně zakázek, ale je to nechutné."

Právě covid-19 na tom mohl mít do jisté míry svůj díl. Newyorčané si za pandemie častěji kupovali auta - podle údajů poskytnutých newyorským státním úřadem pro motorová vozidla se mezi léty 2019 a 2021 zvýšil počet registrací nových aut o 19 procent. A více aut znamená i více příležitostí k hnízdění pro potkany.

Návrhářka z Brooklynu Jenna Carpenter-Moyesová si v květnu 2020 koupila ojetý vůz, aby se v době pandemie mohla pohybovat po městě. Toho léta, když jela do Hudson Valley, si všimla, že se motor při cestě do kopce zadýchává.

"Rozsvítila se kontrolka 'zkontrolujte motor'. Vzala jsem tedy vůz ke svému mechanikovi, který otevřel kapotu a našel tam kuřecí kosti, chleba a kus sendviče se slaninou, vejcem a sýrem," řekla.

Za opravu a vyčištění auta zaplatila 1200 dolarů, ale od té doby svádí neustálý boj o to, aby si krysy nebo potkani pod jeho kapotou nedělaly piknik. "Spotřebovala jsem spoustu mátového oleje," dodala. Vůně máty podle lidových receptů odpuzuje celou škálu obtížných živočichů, jako jsou myši, krysy, švábi nebo mravenci.

Za pandemie se také zvýšil počet pozorování krys, anebo si na ně přinejmenším stěžovalo více Newyorčanů. "Když se začalo zavírat, krysy ztratily přístup ke svým obvyklým zdrojům potravy," říká doktor Michael Parsons, který je vědeckým pracovníkem Fordhamovy univerzity a odborníkem na městské krysy a potkany. Stejně jako ostatní obyvatelé New Yorku museli tito hlodavci improvizovat a přizpůsobit se.

"Krysy se dokážou velmi rychle přizpůsobit změnám v lidském chování," upozorňuje profesor biologie na Fordhamu Jason Munshi-South, který prováděl výzkum s doktorem Parsonsem. "Takže když pandemie změnila naše chování, ovlivnilo to i krysy a potkany." Hlodavci, kteří se obvykle drželi v blízkosti zdrojů potravy, začali více riskovat, například se bezostyšně vrhali k hromadám pytlů s odpadky a dalším potenciálním místům, kde se mohli stravovat.

Ale v poslední době, kdy se chování lidí vrátilo k něčemu, co se blíží normálu, se potkani a krysy nevrátili ke svým starým zvykům, jen rozšířili svou taktiku. Dál se prohrabávají odpadky a utíkají s kousky pizzy, a navíc mohou také častěji vykazovat vzácné a neobvyklé chování, jako je napadání a hodování na jiných městských zvířatech, jako jsou holubi a dokonce i jiné krysy, říká doktor Parsons.

Zvýšená aktivita krys a potkanů v autech i všude jinde je podle doktora Parsonse příznakem širších sociálních problémů. "Naše zvyky určují, kolik hlodavců se v naší oblasti vyskytuje," řekl.

"Všechny ty pachy vycházející z pytlů na odpad, odpadky a drobky - to stačí k tomu, aby se všechno rozjelo. Musíme změnit způsob, jakým přemýšlíme o tom, jak se staráme o své okolí. Pak budeme schopni se potkanů zbavit," dodal.