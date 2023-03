NYT: Podle USA může za útokem na Nord Stream být proukrajinská skupina

Washington - Nové zpravodajské informace, kterými disponují představitelé USA, naznačují, že za loňským útokem na plynovod Nord Stream stojí proukrajinská skupina. Nejsou však žádné důkazy, že by do operace byl zapojen či o ní věděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jeho vojenští velitelé nebo že by skupina jednala na pokyn ukrajinských vládních činitelů. S odkazem na své zdroje to dnes napsal americký list The New York Times (NYT).

Tři z celkových čtyř potrubí na dně Baltského moře loni v září narušily dosud nevysvětlené exploze, jedno potrubí plynovodu Nord Stream 2 zůstalo neporušené.